Amici speciali, Vanesa Incontrada aveva dato per certa la sua partecipazione

L’unica spiegazione che viene in mente è che Maria De Filippi abbia deciso di ritagliare un altro ruolo per Vanessa Incontrada, diverso dal giudice “semplice”: un cambiamento in corsa, forse negli ultimi giorni prima della messa in onda.

Per il momento non c’è nessun commento da parte di Vanessa Incontrada, mentre sotto il post qualcuno chiede il motivo della sua scomparsa, ovviamente senza ottenere risposta. C’è invece grande soddisfazione per la presenza di Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, parte del cast di “Tu si que vales” molto apprezzata dal pubblico.