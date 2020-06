Amici speciali, Stash rinuncia alla finale

Irama è giunto in finale insieme a Michele Bravi, Alessio e ai rinunciatari The Kolors: e pensare che non voleva neanche partecipare, come ha raccontato ai microfoni di Anna Pettinelli a RDS.

“Quando Maria mi ha invitato ad Amici Speciali un po’ ha dovuto faticare per convincermi a partecipare. Ma non perché io me la tirassi, ma perché era un periodo particolare. Era il periodo della quarantena, era un periodo in cui volevo fare uscire un progetto che poi per ovvi motivi non è potuto uscire. Quindi ci ho messo un attimo per capire cosa fare e come farlo”.