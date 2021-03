Terza serata, polemiche e 'nuove proposte'

La terza puntata del serale di Amici, è stata caratterizzata da diverse polemiche. La giuria è stata presa di mira soprattutto per le valutazioni date in seguito alle esibizioni di Tommaso, Rosa e Martina e questo ha sconvolto il mondo social, che ha anche pensato a qualcosa di nuovo in merito…

Il problema di questa edizione sono la Cuccarini e la giuria.

Come si fa a preferire Rosa a questo #Amici20 pic.twitter.com/DwanS7AbDU — ᴬ (@axxocean) March 27, 2021

Foto: @REdCommunications