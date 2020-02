Amici 19: ecco la giuria e gli ospiti

Per il resto, per Amici Maria De Filippi ha previsto un nuovo format che non ha mancato di attirarsi addosso una serie di critiche. Il programma sarà infatti diviso in tre scaglioni. Il primo è quello classico e andrà in onda per le prime sei puntate. Dieci allievi si sfideranno senza però la divisione in Squadra Bianca e Squadra Blu, ma in un girone unico.

Foto Credits : Conferenza stampa Amici @hf4