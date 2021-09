In Perù, in mezzo alla vastissima foresta amazzonica scorre un fiume lungo poco più di 6 km detto ‘boiling river’ o ‘fiume bollente’ per l’elevata temperatura delle sue acque.

La zona è avvolta da numerose leggende che hanno contribuito ad aumentare il mistero intorno al fiume che ribolle e portato uno studente dell’Università del Texas, Andrès Ruzo, ad indagare sulla stranezza naturale.