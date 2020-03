Amazon star della quarantena italiana

Questo non significa che Amazon non venderà più giocattoli, tecnologia o altri oggetti fuori dalle categorie sopramenzionate, ma soltanto che i venditori che utilizzano Amazon come intermediario dovranno invece spedire personalmente gli oggetti agli acquirenti, senza passare per i loro magazzini.

Questo, per inciso, accadeva già prima dell’emergenza Coronavirus: a chi non è capitato di leggere che il prodotto acquistato sarebbe stato spedito direttamente dal venditore e non da Amazon?