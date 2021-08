Alvaro Vitali: ecco perché Lino Banfi prese il posto di Gianfranco D'Angelo

n un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Alvaro Vitali parla dell’amico di set Gianfranco D’Angelo (scomparso lo scorso 15 Agosto) ricordando i 15 film fatti insieme e rivelando come Lino Banfi, gli abbia sottratto il posto.

Vitali e D’Angelo hanno formato per diversi anni, una delle coppie cinematografiche della commedia all’italiana. Ma il mondo del cinema si sa non è facile e per emergere a volte bisogna sgomitare un po’. È quello che avrebbe fatto Lino Banfi, stando alle rivelazioni dell’attore.

@kikapress