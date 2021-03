Stefania Orlando non ha potuto esaudire il desiderio di Zorzi: cosa è successo dopo la puntata

Stefania Orlando è stata la terza eliminata del GF VIP, che ha visto trionfare a mani basse Tommaso Zorzi. Durante la finale Stefania ha riabbracciato tra le lacrime il marito Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot.

“Sono venuto con Margot per portarti a casa con noi” le ha detto il marito in giardino facendole così perdere la festa in hotel

I protagonisti del reality, infatti, si sono ritrovati in un albergo romano dopo la puntata finale, mentre la Orlando ha preferito fare ritorno a casa

Delusione tra i fan che avrebbero voluto ancora vederla divertirsi con Zorzi e gli altri

Stefania Orlando manchi un po’ alla festa in albergo, non ti farò un’overparty solo perché penso che tu abbia ovviamente di meglio da fare #tzvip — Lai. (@ziaaLai) March 2, 2021

“Ma chi abitava a Roma non poteva andare?” si chiedono per giustificare la sua assenza, altri hanno supposto che avesse di meglio da fare o fosse molto stanca