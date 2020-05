Alessia Marcuzzi e il vitino di vespa

Anche per i Vip è arrivato il 4 Maggio, la Fase 2. Anche se non è ancora possibile circolare in piena libertà, non è vietato far vagare la mente, magari nei ricordi. Ecco quindi che Alessia Marcuzzi rivela ai seguaci il suo desiderio in questi giorni: quello di poter tornare a fare il bagno al mare.

GUARDA ANCHE >> — Corpo deformato su Instagram, la Marcuzzi sbalordisce con quest’altro scatto fotografico