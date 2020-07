Alessia Marcuzzi e le critiche dei follower

I commenti si sono letteralmente sprecati e la foto ha raggiunto quasi i 65mila like, con moltissime interazioni: tra i tanti complimenti, che non sono mancati, ci sono state però anche altrettante critiche.

“Ormai sei finita agli sgoccioli peccato per te se pensi di fare la cosa giusta come altre….. Libera di farlo”, scrive qualcuna, seguita da: “Perché una donna come te ha bisogno di mettere foto del genere online..? Non dovresti ormai avere una certa serenità di non aver bisogno di queste tipo di foto?” e ancora: “Ma che razza di foto è questa….cosa vuoi far vedere….rimango sempre più sbalordita….che esempio dai”