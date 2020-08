Alena Seredova preoccupa i fan con questa foto

Che Ferragosto sarebbe senza la tradizionale grigliata? Anche Alena Seredova ha rispettato la tradizione, arrostendo la carne alla griglia, come mostra la foto condivisa su Instagram. Nello scatto non manca la figlia nata da pochi mesi, la cui presenza accanto al barbecue però ha fatto storcere qualche naso. Sebbene il ritratto mamma-figlia abbia conquistato i fan per la sua dolcezza, qualcuno non ha mancato di rimproverare l’ex modella.

Foto: Kikapress