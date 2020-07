Alena Seredova asfalta l'hater su Instagram

Si chiama Eliska, ha 31 anni ed è la sorella minore di Alena Seredova. Bella come la sorella, Aliska ha un passato da modella anche se poi ha deciso di non continuare a lavorare nel mondo della Moda né in quello dello spettacolo. La ragazza, nata in Repubblica Ceca, ha prestato il suo volto per diverse campagne pubblicitarie, ma po ha virato verso la medicina: il suo sogno è quello di diventare un medico. Lo avrà realizzato?

Foto: Kikapress