Aldo Grasso torna a parlare di Temptation island

In passato, Aldo Grasso ha avuto parole poco tenere anche verso Milly Carlucci, concorrente del sabato sera di Maria De Filippi:

“Di Ballando colpisce la figura di Milly Carlucci, che non è così sorridente e angelica come vuol far sembrare. È una macchina da guerra, fredda, spietata, il contraltare di Maria De Filippi. Fate caso alle persone che sceglie come protagonisti: basti guardare la giuria, le polemiche scaturite”, ha scritto il critico in uno dei suoi editoriali.