Aldo Grasso boccia LOL: il commento suscita reazioni sui social

LOL: chi ride è fuori il programma prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile su Amazon Prime Video sta riscuotendo uno straordinario successo. E se sui social è osannato, ci sono anche voci fuori dal coro come è giusto che sia.

Aldo Grasso è tra queste e dalle pagine del Corriere fa sapere che lui non ha mai riso guardando il programma. “Non ho riso perché non conoscevo alcuni dei partecipanti. Non ho riso perché troppo spesso alcuni comici sono stati ammoniti e poi cacciati perché sorpresi a fare smorfie di contentezza sulle loro battute” scrive come motivazioni.

Credits foto:©️Prime Video & Amazon Studios