Il motivo del rinvio è dovuto agli ascolti, ma in senso positivo: il mese di dicembre è considerato fuori garanzia, quindi le emittenti non devono garantire agli inserzionisti determinati numeri in termini di ascolti. Per questo probabilmente i vertici Rai hanno pensato di “risparmiare” lo speciale di Angela, che fa sempre ottimi ascolti, per un periodo più difficile, come ad esempio gennaio.