La foto di una passeggiata si trasforma in una polemica social: è quanto successo sul profilo Instagram di Alba Parietti. La showgirl ha pubblicato uno scatto che immortala suo figlio Francesco insieme a Tommaso Zorzi (e a Natalia Paragoni, Andrea Zelletta, Cristina Tomasini). A far storcere il naso agli utenti è stata non solo l’immagine in se per se ma anche al didascalia che l’ha accompagnata.

@kikapress