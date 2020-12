Ma se sui social la gente ha accolto con soddisfazione questo discorso di Malgioglio, non è andata così per un altro discorso che Cristiano ha fatto a Tommaso Zorzi, nel quale ha detto che loro, in quanto omosessuali, sono destinati a “restare soli, senza amore“.

“Noi siamo fortunati di essere così come siamo – ha detto Malgioglio a Tommaso – il mondo è bello perché è vario. Non devi vergognarti di aver confessato di essere innamorato di Oppini. Poi è bello e facciamo capire agli omofobi che queste cose sono belle e pure. Poi è bello avere degli amici etero, perché ti puoi confidare molto di più. Purtroppo amore ricordati che noi siamo destinati sempre a restare da soli. Tu ti innamori e ti innamori, ma alla fine non vanno d’accordo nemmeno le vere coppie tra uomo e donne. Noi abbiamo questo… purtroppo è così, è un segno”.

Le parole di Cristiano però non sono affatto piaciute al web, dove le critiche sono piovute copiose. Anche lo stesso profilo Instagram di Tommaso Zorzi, gestito dai suoi collaboratori mentre lui è nella casa, ha avuto da ridire sulla questione.

Questo il messaggio comparso nelle stories di Tommy: “Dire ad un ragazzo di 25 anni che rimarrà solo a vita, sottintendendo che l’amore omosessuale sia solo passionale e non reale, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Spiace per Cristiano Malgioglio, ma Tommaso ha la fortuna di essere nato nel 1995 in un mondo decisamente più evoluto rispetto a quello che lui sta raccontando“.

