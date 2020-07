Adriano Celentano e Ornella Muti, storia di tanti anni fa

Lei, parte effettivamente lesa, si è invece addossata la colpa del tradimento del marito: “(…) eravamo gelosi tutti e due. Io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione -ha dichiarato l’attrice- Adriano si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”