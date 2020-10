Ornella Muti racconta il flirt con Adriano Celentano

Ornella Muti, per la prima volta in televisione, parla del flirt con Adriano Celentano. Erano stati lo stesso molleggiato e sua moglie, Claudia Mori, tempo fa ad aver rivelato la liason tra i due attori. Un doppio tradimento, visto che sia Ornella che Adriano all’epoca erano impegnati sentimentalmente. Lei non ne avrebbe mai voluto parlare, ma si è vista costretta a farlo dopo essere stata tirata in ballo dalle dichiarazioni di Celentano e consorte. Oggi, inoltre, insieme a sua figlia Naike, che già in passato aveva criticato la rivelazione del misfatto, si è concessa alle telecamere di Ogni Mattina, su TV8, con dichiarazioni esclusive.

