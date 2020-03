La decisione di Adriana Volpe

Nel pomeriggio di ieri, Adriana è stata a lungo in confessionale, poi ha raggiunto i suoi compagni d’avventura in giardino per parlare con loro. Tutti erano seduti sugli scalini che portano in piscina e ascoltavano in religioso silenzio la musica dei flash mob che proveniva dai balconi della città.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset