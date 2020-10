Adriana Volpe e Andrea Denver alla reunion del GF Vip

Nei giorni scorsi c’è stata maretta tra Antonella Elia e Adriana Volpe: la prima ha accusato l’altra di essere un’amica fasulla, la seconda ha smentito le accuse. Una discussione via social che è arrivata poco dopo la lite in pubblico della conduttrice di Ogni Mattina con il marito. Proprio nelle scorse ore, sul profilo Instagram di Roberto Parli è apparso un enigmatico post che ha tutta l’aria di una frecciatina. “Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe” è l’aforisma condiviso dal marito della conduttrice, che nella caption aggiunge: “Aspettate, sto scegliendo le scarpe su misura!“. A cosa si stava riferendo? Molti utenti credono che le parole di Parli si riferiscano proprio alla querelle tra la moglie e la Elia, mentre altri ritengono che si riferisca alla lite avuta con Adriana in pubblico. Secondo voi a chi era diretta la frecciatina?

Foto: Kikapress