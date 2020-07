Adriana Volpe e Andrea Denver, una storia che ha fatto chiacchierare

Come detto, Andrea sarà ospite di Adriana e Alessio Viola a “Ogni mattina”: evidentemente il contenitore mattutino di Tv8 è tra i programmi a cui Denver è “autorizzato” a partecipare. E’ stato lui stesso infatti a spiegare, sempre durante la stessa intervista, che non è mai andato ospite nei programmi di Barbara D’Urso perchè ha dei vincoli lavorativi che gli vietano di partecipare ad alcuni programmi.

“Sono legato a determinate case di moda che non mi permettono di prendere parte a certi format televisivi, ho ricevuto tante proposte da essi anche in passato, però per questioni contrattuali lavorative, e anche per come sono fatto io, ho sempre declinato”