Addio a Pippo Baudo: i luoghi segreti di Roma che custodivano i suoi ricordi più intimi

La carriera intera di Pippo Baudo è stata profondamente legata a Roma che, con le sue piazze, i suoi vicoli e i suoi teatri, non è stata soltanto il palcoscenico della sua carriera, ma anche la cornice della sua vita privata. La Capitale lo ha visto protagonista ma anche discreto figurante, tanto che sia negli angoli più iconici della città che in quelli più discreti si annidano i ricordi più intimi di un gigante della televisione italiana. Scopriamoli insieme.

Photo Credits: Shutterstock