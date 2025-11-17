Addio Kessler, le gemelle avevano un posto del cuore in Italia… ma non era Roma. Ecco perché non sono più venute per le vacanze estive
Le notizie giunte oggi sulla scomparsa congiunta di Alice ed Ellen, le Gemelle Kessler, morte a 89 anni nella loro casa di Grünwald, hanno riportato alla memoria un’intera stagione della televisione italiana: da icone del varietà, a volti simbolo della modernità anni ’60, hanno legato indissolubilmente il loro nome all’Italia. Eppure, dietro la Roma degli studi Rai e delle sigle indimenticabili, si nascondeva il loro legame con un altro luogo – per loro più speciale, più intimo e lontano dai riflettori – dato che per anni è stato il vero rifugio estivo delle due artiste.
LEGGI ANCHE: ‘Pasolini Carne e Cielo’, la mostra di Chiara Montenero alla Galleria Fidia
Photo Credits: Kikapress
Nonostante Roma fosse la loro “casa professionale”, il cuore delle Kessler batteva altrove
Per il pubblico italiano le Kessler erano, e resteranno, una presenza inscindibile dalla capitale. Roma fu la città che le accolse nel 1961, la culla di Studio Uno, delle macchine televisive in Via Teulada, dei tormentoni come Da-da-un-pa e dei lunghi anni di attività. Vi vissero oltre vent’anni, vi intrecciarono relazioni importanti—come quella di Ellen con Umberto Orsini—e lì tornarono spesso anche dopo aver lasciato la ribalta.
Photo Credits: Kikapress
La vita privata delle Kessler racconta un’altra geografia sentimentale
La loro vita privata racconta un’altra geografia sentimentale. Se Roma era un luogo di lavoro, delle prove e delle luci della ribalta, il loro vero buen retiro estivo era un po’ più lontano, sospeso tra mare, quiete e mondanità d’élite: Positano. È sulla Costiera Amalfitana che, per anni, le gemelle hanno trovato una dimensione diversa, fatta di riposo, amicizie artistiche e disciplina quotidiana. Qui trascorrevano estati intere, lontane dal ritmo serrato della Rai, immerse in un paesaggio che percepivano come una seconda casa.
Photo Credits: Kikapress
Il segreto di Positano: l’amicizia con Franco Zeffirelli e le estati nella sua villa sul mare
Il legame con Positano nasce da una figura centrale della cultura italiana: Franco Zeffirelli. Il regista, che amava profondamente la Costiera, aprì loro le porte della celebre Villa Tre Ville, affacciata sulla baia di Arienzo. Le Kessler ne diventarono ospiti abituali: non semplici villeggiatrici, ma parte di un circolo intimo di artisti, musicisti, attori e ballerini che popolavano quel microcosmo straordinario. Positano non era quindi un semplice “luogo di vacanza”, ma un crocevia culturale internazionale.
Photo Credits: Kikapress
Perché le Kessler non sono più venute in Italia
Con il passare degli anni, e poi con il ritiro dalle scene, le Kessler hanno smesso di frequentare Positano, scegliendo la quiete definitiva della Germania. Ma il loro legame con la città campana è rimasto incastonato nella memoria di chi le ha amate.
Photo Credits: Kikapress
Gemelle Kessler, cosa avevano detto alla festa per gli 88 anni sulla loro morte
Il fatto che Alice ed Ellen Kessler se ne siano andate insieme ha turbato tantissimo il loro pubblico ma, in realtà, alla festa dei loro 88 anni lo avevano in qualche modo anticipato. Avevano infatti detto: “Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare“.
Photo Credits: Kikapress