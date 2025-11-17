Addio Kessler, le gemelle avevano un posto del cuore in Italia… ma non era Roma. Ecco perché non sono più venute per le vacanze estive

La loro vita privata racconta un’altra geografia sentimentale. Se Roma era un luogo di lavoro, delle prove e delle luci della ribalta, il loro vero buen retiro estivo era un po’ più lontano, sospeso tra mare, quiete e mondanità d’élite: Positano. È sulla Costiera Amalfitana che, per anni, le gemelle hanno trovato una dimensione diversa, fatta di riposo, amicizie artistiche e disciplina quotidiana. Qui trascorrevano estati intere, lontane dal ritmo serrato della Rai, immerse in un paesaggio che percepivano come una seconda casa.

Photo Credits: Kikapress