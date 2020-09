Addio al millefoglie: un'amara verità

La leggenda narra che ogni anno la torta Millefoglie della pasticceria Cavalletti fosse recapitata direttamente a Buckingham Palace per volere della Regina, sin dal 1951. Oggi, invece, sono i romani a reclamare la torta a tre piani farcita di crema chantilly aromatizzata al marsala e a chiedere che la pasticceria in via Nemorense non chiuda i battenti.

