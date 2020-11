In occasione del 60esimo compleanno di Maradona, il figlio Diego Armando jr, aveva postato un dolcissimo e toccante post su Instagram dedicato al papà. A corredo di un video in cui si esibisce col Pibe de Oro in “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri e di una foto che li ritrae in un grande abbraccio, aveva scritto:

“Caro papà,

oggi è il tuo 60 compleanno e ti dico la verità,lo avrei voluto passare in modo diverso,insieme a te divertendomi e dimenticando questo brutto momento almeno per qualche ora….invece no mi ritrovo qui a scriverti lontano da quel tuo abbraccio che per tanti anni avevo sognato.Ti auguro di sorridere più che mai,di amare senza freni e di essere felice sempre.Spesso mi chiedi se ti ho perdonato….come posso non averlo fatto se con un abbraccio sei riuscito a cancellare tanta sofferenza??Ti perdonerei altre mille volte e sai perché?Perché ogni bambino ha il proprio supereroe e tu da sempre sei il mio!!!Ti amo Papà”.

Parole che oggi, nel giorno del lutto, toccano il cuore di tutti

Foto: Kikapress