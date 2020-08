Addio a Re T’Challa

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del cinema: da quello di Mark Ruffalo, suo compagno di set, a quello di Kevin Feige presidente dei Marvel Studios.

“La morte di Chadwick è assolutamente devastante. – ha dichiarato Feige – Era il nostro T’Challa, la nostra Pantera Nera e il nostro caro amico. Ogni volta che ha messo piede sul set, ha irradiato carisma e gioia, e ogni volta che è apparso sullo schermo ha creato qualcosa di veramente indelebile. Ha incarnato molte persone straordinarie nel suo lavoro e nessuno era più bravo nel dare vita a grandi uomini. Era intelligente, gentile, potente e forte come ogni persona che interpretava. Ora prende il suo posto accanto a loro come un’icona per i secoli. La famiglia dei Marvel Studios è profondamente addolorata per la sua perdita e stasera siamo in lutto con la sua famiglia “.