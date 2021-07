L’Abruzzo è una regione straordinaria che se sa regalarci panorami mozzafiato e una natura che lascia incantati. Come le grotte di Stiffe.

Siamo nel Parco Regionale del Sirente – Velino, qui si trovano queste splendide grotte carsiche conosciute e utilizzate già in epoca bizantina e caratterizzate dalla presenza di un fiume sotterraneo che le ha formate e che emerge in superficie dando origine a due spettacolari cascate.

