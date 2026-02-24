Conclusi i Giochi, cosa succederà alle abitazioni del Villaggio Olimpico di Milano? Chi ci andrà a vivere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quando è stato progettato, il Villaggio Olimpico è stato concepito come una struttura che non fosse temporanea, ma che potesse avere una seconda vita stabile dopo la conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Il complesso verrà riconvertito in soli quattro mesi in una grande residenza universitaria pronta già per l’anno accademico 2026/2027, in quella che sarà una delle trasformazioni post-evento più rapide mai realizzate in Europa.

Photo Credits: COIMA