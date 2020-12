Massimo Cannoletta è campione de L’Eredità da più di un mese e ha già raccolto più di 200mila euro: nella puntata del 2 dicembre, però, si è reso autore di un gesto “cavalleresco”, una rinuncia a rispondere che ha fatto visibilmente discutere.

In pratica, arrivati al Triello, il gioco a tre che determina il protagonista de La Ghigliottina, il gioco era saldamente in mano a una new entry, Tommaso, che non ha sbagliato un colpo fino all’ultima domanda, nella quale avrebbe dovuto indovinare a cosa si riferisse il “codice di Chitarrella”.

foto: Ufficio Stampa Rai