Per questo motivo Massimo Cannoletta, pur eliminato da L’Eredità, tornerà a giocare. Nel frattempo, però, tutti i bonus sono cancellati e, da regolamento, per conquistare un’altra vita dovrà riconfermarsi Campione per almeno altre sette puntate di seguito (sappiamo tutti che non è troppo difficile che accada, sic!).

In ogni caso, i telespettatori sembrano aver preso bene la regola. “Torna domani grazie a Dio!! Ha sette ghigliottine consecutive al suo attivo e la regola lo riammette in gioco!”, ha scritto una fan su Twitter. E un’altra persona è grata al regolamento: “A me Massimo già manca. Benedette le sette ghigliottine”.

E ancora: “Ho tremato per Massimo. Il regolamento darà fastidio ai suoi detrattori ma io invece sono contenta che torni domani”.

foto: Kikapress