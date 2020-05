Lele Mora parla di Maria De Filippi

Arrivata nel mondo della televisione per caso e certamente favorita di essere la moglie di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha saputo dimostrare le sue qualità. Ci ha messo un po’ per fasi valere come conduttrice, scrollandosi di dosso l’etichetta della raccomandata di turno. In una intervista al settimanale Oggi, tempo fa raccontò la sua gavetta, che fu molto dura, nonostante il celebre e potente marito.

Foto: Kikapress