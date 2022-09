Le Canarie sono la meta ideal per tutti quelli che non vogliono arrendersi al fatto che è arrivato l’autunno. Relax, pace, sole e spiaggia sono le parole chiave della vacanza su alcune delle isole più belle dell’Europa. Per non parlare di chi ama lo sport acquatico e andare alla scoperta del paesaggio più nascosto.

FOTO: SHUTTERSTOCK