Tutto ciò che c'è da sapere sulla festa del papà

Rese note le differenze, la vera festa del Papà romana si festeggia il 19 marzo con un bignè di San Giuseppe: ma perché non prepararlo in casa? Ecco la nostra ricetta per prepararne ben 20:

Per la crema pasticcera:

460 grammi di latte intero

6 tuorli d’uovo

150 grammi di zucchero

30 grammi di farina 00

20 grammi di fecola di patate

1 bustina di estratto di vaniglia

Per l’impasto:

250 grammi di farina 00

250 grammi d’acqua

50 grammi di burro

5 uova

5 grammi di sale

1 litro di olio di semi di girasole per friggere

zucchero a velo vanigliato

Per la preparazione della crema pasticcera, montate per circa due minuti i tuorli d’uovo con lo zucchero e l’estratto di vaniglia fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Poi, aggiungete al composto la farina e la fecola setacciate, amalgamando fino a che il tutto non sia omogeneo e perfettamente montato.

Bollite il latte in un pentolino e, una volta apparse le prime bollicine, versatelo nel composto e riponete tutto sul fuoco, moderato. Dopo circa un minuto mescolate con una frusta fino a che la crema non diventa densa. Allontanate dal fuoco e continuate a girare per qualche altro minuto. Quindi, mettete la crema in una terrina e copritela con della pellicola, mettendola in frigo a riposare per circa 15-20 minuti.

Per preparare l’impasto dei bignè, mettete in un pentolino acqua, sale e burro a pezzettini, girando in attesa che il burro si sciolga e attendete l’ebollizione. Quando il composto sarà pieno di bollicine, aggiungete la farina e girate immediatamente.

Togliete dal fuoco e continuate a girare per far assorbire tutta la farina, fino a quando non avrete un impasto denso e gommoso. Rimettetelo sul fuoco e continuate a girare per alcuni secondi.

Poi, versate l’impasto ancora bollente su un piano, raffreddandolo velocemente con una spatola e stendetelo fino a quando la temperatura non permetta di utilizzare le mani.

Aggiungete un uovo alla volta all’impasto, continuando a lavorarlo fino ad ottenere un impasto finale morbido e sodo.

Con un sac à poche, realizzate quindi dei mucchietti di impasto di 6-7 centimetri di diametro e poneteli su della carta forno, ben distanziati gli uni dagli altri.

Quindi, scaldate l’olio in un pentolino e, quando sarà arrivato a circa 165 gradi, friggete un bignè per volta, facendolo cuocere un minuto per ogni lato fino a quando non sarà gonfio e dorato!

Lasciate quindi asciugare i bignè per circa un’ora e, quando sono completamente freddi, forateli e farciteli con la crema pasticcera. Spolverateli infine con dello zucchero a velo et voilà: ecco i vostri bignè di San Giuseppe fatti in casa!

