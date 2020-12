Il ristorante di Alfredo alla Scrofa è una delle più celebri istituzioni capitoline. Le sue Fettuccine Alfredo sono uno dei piatti italiani più celebri al mondo (sebbene in Italia siano piuttosto sconosciute): per prepararle c’è bisogno solo di fettuccine all’uovo fatte in casa, parmigiano reggiano freschissimo e morbido burro di prima qualità.

Ebbene, Alfredo alla Scrofa propone dei cesti di Natale d’eccellenza, che contengono vini ed eccellenze gastronomiche del nostro Paese, tra cui le fettuccine all’uovo realizzate dall’azienda Michelis di Mondovì e il Parmigiano Reggiano 24 mesi del Caseificio Gennari, gi ingredienti fondamentali per cucinare a casa delle perfette Fettuccine Alfredo.

Sia nei suoi cesti che singolarmente, inoltre, Alfredo alla Scrofa ha presentato alcune meravigliose soluzioni, come il Panettone in edizione limitata realizzato dalla Pasticceria Marisa di Lucca Cantarin di Arsego (PD), indicata tra le 24 migliori pasticcerie d’Italia 2021 secondo il Gambero Rosso. La stessa pasticceria, ha preparato anche degli esclusivi (e gustosissimi) torroncini artigianali alle nocciole e alle mandorle! Per acquistarli, basta fare click sul sito di Alfredo alla Scrofa oppure farsi un giro direttamente al ristorante!