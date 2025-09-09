Le università storiche e i cortili segreti
Milano custodisce alcune delle università più affascinanti d’Italia, tutte visitabili gratuitamente. Tra i luoghi da non perdere ci sono il cortile dell’Accademia di Brera, la Biblioteca Braidense e l’Università degli Studi, un tempo ospedale rinascimentale. Da non dimenticare anche l’Università Cattolica, costruita sopra un antico monastero benedettino, e i campus moderni della Bocconi e del Politecnico.
Foto: Shutterstock
Tra palazzi Liberty e quartieri arcobaleno
Passeggiando per la città, puoi ammirare i magnifici palazzi in stile Liberty: la Casa Galimberti, la Ca’ di Ciapp e la Ca’ de l’Oreggia sono veri gioielli architettonici. Poco distante, il Villaggio di Via Lincoln, noto come “quartiere arcobaleno”, sorprende con le sue villette color pastello che ricordano Portobello Road o Burano.
Foto: Pixabay
Navigli, 10 Corso Como e i giardini nascosti
Per respirare la vecchia Milano, visita i Navigli: al civico 4 dell’Alzaia Naviglio Grande troverai cortili storici e botteghe d’artisti. Poco distante, un’altra chicca: il Vicolo dei Lavandai, dove fino agli anni ’50 le donne lavavano i panni. Da non perdere anche 10 Corso Como, un giardino segreto nel cuore della movida, accessibile gratuitamente.
Foto: Pixabay
Chiese e capolavori nascosti
Milano custodisce autentici tesori d’arte ad ingresso gratuito. Visita la Basilica di Sant’Ambrogio, una delle più antiche della città, con le spoglie del santo patrono. Scopri poi la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, definita la “Cappella Sistina di Milano” per i suoi affreschi rinascimentali, e la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, famosa per la prospettiva illusoria creata dal Bramante.
Foto: Pixabay
Castello Sforzesco, Parco Sempione e l’Arco della Pace
Il Castello Sforzesco è un’icona di Milano e puoi entrare nei suoi cortili gratuitamente. Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 14, anche i musei interni sono aperti senza ticket. Accanto, il Parco Sempione offre un’oasi di relax, perfetta per passeggiate o picnic, e conduce al maestoso Arco della Pace, tra i luoghi più fotografati della città.
Foto: Pixabay
Galleria Vittorio Emanuele e la Terrazza Rinascente
Impossibile visitare Milano senza passare dalla Galleria Vittorio Emanuele II, il “salotto elegante” della città. Ammira la cupola vetrata, gli antichi caffè e le boutique storiche. Per una vista mozzafiato, sali al settimo piano della Rinascente: la terrazza panoramica regala una delle prospettive più belle sul Duomo di Milano.
Foto: Pixabay