Le università storiche e i cortili segreti

Il Castello Sforzesco è un’icona di Milano e puoi entrare nei suoi cortili gratuitamente. Ogni primo e terzo martedì del mese, dalle 14, anche i musei interni sono aperti senza ticket. Accanto, il Parco Sempione offre un’oasi di relax, perfetta per passeggiate o picnic, e conduce al maestoso Arco della Pace, tra i luoghi più fotografati della città.

Foto: Pixabay