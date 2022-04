Don Matteo, Milena Miconi sbotta sui social dopo la prima puntata: ‘Ma chi ci crede?’

Milena Miconi sbotta sui social per la fine del personaggio di Laura Respighi in Don Matteo 13: ecco cosa ha scritto

L’inizio della tredicesima stagione di Don Matteo ha fatto arrabbiare Milena Miconi, interprete di Laura Respighi (moglie del capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna) nelle stagioni quarta e quinta. È infatti stata annunciata la fine del personaggio off screen in un modo che ha decisamente scontentato l’attrice (e anche moltissimi fan). Ma cosa sarà mai successo?

Laura Respighi sbotta sui social contro Don Matteo 13

Andiamo con ordine. Il ritorno di Flavio Insinna nella fiction di Rai Uno Don Matteo non è andata di pari passo con il ritorno della moglie del suo personaggio, Laura Respighi, della quale è stata annunciata una fine non certo dignitosa. Nel corso della prima puntata di Don Matteo 13, infatti, si è raccontato che il personaggio interpretato da Milena Miconi abbia più volte tradito Flavio Anceschi, abbandonando sia lui che la figlia quindicenne per non tornare mai più.

Milena Miconi, dunque, ha lamentato la scelta della produzione in un post Instagram: “Moglie infedele e madre che abbandona la figlia. Ma chi ci crede che Laura Respighi abbia ripetutamente tradito il Capitano Anceschi abbandonando una figlia di 15 anni? Che la gente possa credere nella redenzione e’ giusto, ma che si possa bere qualunque cosa perché tanto è finzione, no. Molto meglio farla morire la povera Laura piuttosto che disegnarla come il peggiore degli archetipi femminili“.

Tantissimi fan della serie hanno appoggiato in pieno le parole dell’attrice, ritenendo decisamente non appropriata la decisione presa dagli sceneggiatori. E voi? Come la pensate? Milena Miconi avrà ragione?

Photo Credits: Kikapress