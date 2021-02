Si avvicina la data della messa in onda dell’ultima puntata de Il Commissario Montalbano: cosa succederà ne “Il metodo Catalonotti”? Tutti i dettagli

Il commissario Montalbano, ultimo episodio: tutti i dettagli

Si appresta a giungere definitivamente al termine una delle fiction più amate di sempre, Il Commissario Montalbano, dopo 20 anni di successi e di consensi unanimi: alla base della dolorosa scelta, la dipartita di Andrea Camilleri, dello storico regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri.

L’ultima puntata, dal titolo “Il metodo Catalanotti”, andrà in onda il prossimo 8 marzo su Rai 1: Luca Zingaretti dovrà risolvere un omicidio che sembra una vera e propria messa in scena, in cui drammaturgia e realtà si confondono.

Montalbano innamorato, cosa succederà nell’ultima puntata

E in effetti il commissario di Vigata si ritroverà coinvolto nelle dinamiche contorte di una compagnia teatrale diretta da Carmelo Catalanotti, artista e usuraio insieme che spinge i suoi attori a confrontarsi con la parte più oscura del proprio Io per entrare nel personaggio.

Le prove sono più delle sedute psicanalitiche borderline, la realtà invece è intrisa di violenze domestiche. Inaspettatamente Montalbano si innamora di una giovane della Scientifica, proprio mentre pensava di non aver più alcuna possibilità di vivere un sentimento così intenso con Lidia lontana dalla Sicilia.

Un romanzo complesso quello ideato da Camilleri nel 2018, così come è articolato l’episodio che vedremo in tv e che, con grande amarezza da parte dei fan, segna la fine ineluttabile delle avventure del commissario più amato di sempre.