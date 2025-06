San Pietro e Paolo, esperienze immersive tra il mare, la pineta e i racconti del territorio di Ostia nel weekend del 28 e 29 giugno

Il weekend del 28 e 29 giugno, in occasione della festività dei santi patroni di Roma, San Pietro e Paolo, offre l’opportunità perfetta per vivere Ostia in modo insolito, lontano dai consueti itinerari cittadini o dalle spiagge affollate. Tra sabato e domenica prende vita una delle tappe più affascinanti del festival “Dal Mare fino al Mare – A Mari Usque ad Mare”, un itinerario culturale e performativo che racconta il territorio ostiense attraverso storie, visioni e immersioni sensoriali.

San Pietro e Paolo, weekend tra mare e natura a Ostia

Sabato 28 giugno (alle ore 15:30 e in replica alle 18:00) e domenica 29 giugno (ore 18:00) – avrà luogo presso la pineta di Castel Fusano “La Pineta Oscura”: un itinerario guidato e performativo pensato per esplorare l’intreccio tra storia, paesaggio e dimensione misterica del bosco. Si attraversano le tracce delle ville marittime romane, il Canale dei Pescatori, la seicentesca Villa Sacchetti Chigi, fino a incontrare racconti di streghe, briganti e leggende popolari. Un’esperienza che restituisce profondità e fascino a un luogo spesso dato per scontato.

Ostia, San Pietro e Paolo: alla scoperta della fauna locale con le sirene contemporanee

Domenica 29 giugno, con partenza dal Borghetto dei Pescatore alle ore 9.00 e poi alle ore 10.20, prosegue l’iniziativa sul territorio del Municipio X con “Onda su Onda”. Parliamo di una suggestiva uscita in mare aperto, affiancati da biologi marini, per avvistare e fotografare la fauna locale (anche tursiopi, con un po’ di fortuna) nel proprio ambiente naturale. Ma non è solo un’escursione scientifica: a bordo ci saranno anche attrici nei panni di “sirene contemporanee”, che interpreteranno brani poetici e riflessioni di grandi autori antichi. Un’esperienza che fonde scienza, immaginazione e letteratura, in un dialogo sospeso tra l’uomo e il mare.

Ideato dall’associazione culturale Valdrada, il progetto è un percorso lungo sei mesi che si sviluppa tra il Parco Archeologico di Ostia Antica, il mare di Ostia Lido, la pineta e le zone umide del territorio. Il vasto programma è certamente pensato per attraversare lo spazio e il tempo, dove ogni evento diventa occasione di incontro tra narrazione storica, performance dal vivo, esplorazione naturalistica e partecipazione collettiva nel corso di oltre 2000 anni di storia.

Il festival “Dal mare fino al mare” , infatti, non è solo una rassegna di appuntamenti: anzi si propone come una modalità diversa di abitare il territorio, ascoltarne le storie e viverne le trasformazioni. Che siate appassionati di archeologia, esploratori urbani, amanti del paesaggio o semplicemente curiosi, il weekend di San Pietro e Paolo è l’occasione perfetta per lasciarsi condurre lungo sentieri inaspettati, dal cuore della storia fino alle onde del mare.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.

foto e via via Associazione Valdrada teatro