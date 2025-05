Dieci intensissime giornate di programmazione con, fra gli altri, Kronos Quartet, Al Di Meola e Yellowjackets

Si svolgerà dal 15 al 25 maggio la XXIX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale: 10 intensissime giornate di programmazione con concerti ed eventi speciali fra il Teatro Olimpico – il teatro coperto più antico al mondo, capolavoro e ultima opera progettata da Andrea Palladio, inserito dall’UNESCO tra i beni patrimonio mondiale dell’umanità – il Teatro Comunale, la Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati (sede del Museo Civico), la Chiesa di Santa Corona e il Cimitero Maggiore, oltre a una serie di luoghi come cinema, librerie, caffè e negozi che ospiteranno le performance degli artisti più giovani.

Un festival diffuso, dunque. Un’intera città in festa, in primavera inoltrata. Prodotto dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, il festival è realizzato in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz, ha come sponsor Sonus faber e come sponsor tecnici Brutal Agency e Acqua Recoaro.

Vicenza Jazz, gli ospiti

Protagonisti di questa edizione: Kronos Quartet, Al Di Meola, Yellowjackets, Ralph Alessi trio feat. Marc Ducret&Jim Black, Shai Maestro, Sullivan Fortner, Lydian New Call, Nduduzo Makhathini, Marc Ribot, Ava Mendoza, William Parker, Hamid Drake, Franco D’Andrea trio feat. Gabriele Evangelista e Roberto Gatto, Alessandro Lanzoni trio feat. Francesco Cafiso, Tigran Hamasyan, Flo&Enrico Zanisi, Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier, Eric Harland, Naomi Berrill e moltissimi altri.

Fra produzioni originali, prime assolute o europee e nazionali, performance in sedi museali, progetti speciali e appuntamenti più piccoli diffusi nel tessuto urbano, anche quest’anno, il festival si muoverà secondo una linea consolidata che mette insieme tradizione e innovazione, grandi artisti e della scena internazionale e giovani musicisti emergenti, in un dialogo continuo fra la storia del jazz e i nuovi linguaggi. Un festival che per questa XXIX edizione ha scelto come titolo: Elogio dell’errore.

A tutto questo, che costituisce la densa e articolata programmazione di New Conversations – Vicenza Jazz 2025, si aggiungono una serie di altri appuntamenti speciali come la finale dell’Olimpico Jazz Contest – quest’anno dedicato ai batteristi, in ricordo di uno dei più grandi percussionisti di sempre, Roy Haynes, scomparso da pochi mesi – e le ormai immancabili e imperdibili esibizioni al Cimitero Maggiore che da anni contraddistinguono il festival. Infine, al tramonto, all’ora dell’aperitivo ma anche a tarda notte, una miriade di live più piccoli, sparsi fra librerie, negozi, caffè e altri luoghi che inonderanno il tessuto urbano, trasformando per 10 giorni la città di Vicenza in un vero e proprio turbine di beat e suoni.

Kronos Quartet aprono al Teatro Olimpico di Vicenza

“Il Kronos Quartet ritorna all’Olimpico di Vicenza da quella data, a suo modo storica, del 4 luglio 1996, con cui si chiudeva – con un programma quasi inevitabilmente tutto americano, considerato il giorno del concerto – la prima edizione del festival New Conversations Vicenza Jazz.” Con queste parole il direttore artistico Riccardo Brazzale commenta l’apertura di altissimo profilo della XXIX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz.Il 15 maggio alle 21 sul palco di uno dei teatri più belli al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza, salirà il Kronos Quartet per presentare, per la prima volta in Italia, il concerto che ripercorre i 50 anni della loro carriera.

L’attesissimo evento è l’unica data italiana del lungo tour iniziato nel 2023, anno della ricorrenza del quartetto fondato nel 1973 da David Harrington. Universalmente riconosciuti come un vero punto di riferimento per la musica contemporanea, il Kronos Quartet arriva a Vicenza con la nuova formazione costituita nel 2024 quando a seguito del ritiro di John Sherba e Hank Dutt sono entrati in organico, al fianco di Harrington, la violinista Gabriela Dìaz – primo violino della Boston Modern Orchestra e musicista che ha lavorato con nomi del calibro di Pierre Boulez, Steve Reich e John Zorn – e la violista Ayana Kozasa (fondatrice del pluripremiato Aizuri Quartet e vincitrice del Primrose International Viole Composition).

Mentre è in programma l’uscita di un nuovo album, previsto per l’autunno 2025, con la Dìaz e la Kozasa i KQ sono entrati dunque nel loro sesto decennio di attività: “Abbiamo accolto con gioia Gabriela e Ayane nella famiglia del Kronos, guidati dall’ispirazione e dall’entusiasmo per l’abilità e le idee audaci che porteranno al futuro del Kronos. Questo prossimo capitolo sarà pieno di grandi avventure” ha dichiarato Harrington. Da Arvo Pärt a Terry Riley, passando per Astor Piazzolla e Neil Young, non ci sono mai stati limiti o gerarchie nelle scelte del Kronos Quartet, che al Teatro Olimpico spazierà con il consueto eclettismo fra le composizioni degli autori più diversi, a partire da un’icona del jazz “cosmico” come Sun Ra. Un appuntamento imperdibile dunque per uno dei più attesi appuntamenti musicali internazionali in una delle più belle città d’arte in Italia, conosciuta in tutto il mondo per le meraviglie dell’architettura palladiana.

NEW CONVERSATIONS – Il programma



XXIX edizione

ELOGIO DELL’ERRORE

15-25 maggio

Teatro Olimpico | Teatro Comunale | Cimitero Maggiore

Parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza e molti altri luoghi

VICENZA

CALENDARIO VICENZA JAZZ 2025

15 maggioore 21 | Teatro OlimpicoKronos Quartet

16 maggioore 21 | Teatro OlimpicoAl Di Meola Acoustic Trio

17 maggioore 16-22 | Musei della città Il giorno e la notte dei musei

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Ralph Alessi Trio feat. Marc Ducret & Jim Black

Yellowjackets

18 maggioore 21 | Teatro OlimpicoSolo piano night

Shai Maestro

Sullivan Fortner

19 maggioore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Lydian New Call

Nduduzo Makhathini Trio

20 maggio

ore 18 | Teatro Comunale – Palcoscenico Maggiore

Semifinale Olimpico Jazz Contest

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Marc Ribot

Marc Ribot & Ava Mendoza Improvisations

a seguire finale Olimpico Jazz Contest

21 maggio

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

William Parker Circular Pyramid feat. Hamid Drake & Ava Mendoza con Celeste Dalla Porta In the name of Rosa Parks

22 maggio

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Franco D’Andrea Trio feat. Gabriele Evangelista & Roberto Gatto

Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso Reverse Motion

23 maggio

ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Tigran Hamasyan Trio The Bird of a Thousand Voices

in collaborazione con Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico

ore 24 | Cimitero MaggioreFlo & Enrico Zanisi “Anda”Canzoni di fuga e meraviglia

24 maggio

ore 21 | Teatro Comunale – Sala Maggiore

Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier & Eric Harland First Meeting

25 maggio

ore 6.00 | Parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza

Naomi Berrill

Dal 21 al 24 maggio

concerti alle ore 18 con Proxima

concerti Happy Hour ore 19.30

concerti After Hour ore 22.30

INFO & PREVENDITE