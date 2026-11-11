Giovedì 12 novembre 2026 Vesta Milano ospita lo chef spagnolo Rafa Zafra per una cena a 6 mani con Giorgio Bresciani e Tommaso Provera: un menu di mare che unisce Mediterraneo, tecnica e creatività.

Una serata speciale di cucina di mare a Brera

Giovedì 12 novembre 2026 Vesta Milano ospita lo chef spagnolo Rafa Zafra per una cena a 6 mani nel cuore di Brera. L’evento, intitolato Vesta x Rafa Zafra – A Unique Dining Experience, propone un menu che celebra il mare attraverso le rispettive identità gastronomiche.

Rafa Zafra, l’identità di Estimar e Casa Jondal

Alla guida di ristoranti come Estimar a Barcellona e Madrid, Casa Jondal a Ibiza e Amar Barcelona, Rafa Zafra è tra i più autorevoli interpreti contemporanei della cucina di mare spagnola. La sua filosofia punta sulla conoscenza profonda del prodotto, sul rispetto dei sapori e su una tecnica capace di esaltare pesci, crostacei e frutti di mare senza alterarne l’essenza.

Il mare è il filo conduttore della sua cucina: equilibrio, essenzialità e attenzione ai dettagli definiscono piatti che sono diventati simbolo dei suoi indirizzi gastronomici, come la ventresca di tonno Casa Jondal e La pasta al caviale.

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Il dialogo tra Vesta, Bresciani e Provera

Per una sera la cucina di Zafra incontra quella di Vesta, interpretata da Giorgio Bresciani, Culinary Director di LMDV Hospitality, e da Tommaso Provera, Resident Chef del ristorante. Nasce così un percorso condiviso in cui i piatti simbolo dello chef spagnolo si affiancano alle preparazioni identitarie della casa, offrendo due diversi modi di leggere il Mediterraneo.

La serata si apre alle 20:00 con un aperitivo di benvenuto a base di piccoli assaggi: toast di gamberi con maionese al kimchi, gambero rosso con chips di alga nori, yogurt e cetriolo, toast con burro e caviale e l’ostrica Maremoto, che introduce i temi del menu.

Il menu: icone di mare tra Spagna e Italia

Dalle 21:00 la cena entra nel vivo con una selezione di piatti da condividere: carpaccio di gamberi, sashimi di ricciola con cialda al sesamo, mizuna e tosazu allo yuzu, ventresca di tonno Casa Jondal e polpo alla brace con patate e kumquat. Portate che raccontano tecnica, materia prima e contaminazioni internazionali.

Tra i piatti principali spiccano i tagliolini con ricci di mare, scampi e caviale, presentati come La pasta al caviale di Casa Jondal, e lo scampo con porcini e vinaigrette al tartufo. A rappresentare l’anima gastronomica di Vesta è la sogliola alla mugnaia, che sigilla l’incontro tra le due cucine.

Il dessert prosegue il dialogo tra Spagna e Italia con crema catalana caramellata, Roscón de Reyes di Vesta e pan brioche con chantilly alla vaniglia e gelato al Málaga, accompagnato da uvetta in infusione di Don PX.

Info pratiche: data, orari e prezzo

Vesta x Rafa Zafra – A Unique Dining Experience è in programma giovedì 12 novembre 2026 da Vesta Fiori Chiari, in Via Fiori Chiari 1A a Milano. L’aperitivo di benvenuto è previsto dalle 20:00, mentre la cena inizierà alle 21:00.

Il prezzo della serata è di 130 euro a persona, bevande escluse. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata per vivere questa esperienza dedicata agli amanti della cucina di mare contemporanea.

Foto: Ufficio Stampa