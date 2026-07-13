Trent’anni di grande cinema, incontri e senso di comunità. Da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026, lo splendido borgo medievale di Montone torna a trasformarsi in una grande sala cinematografica a cielo aperto per la 30ª edizione dell’Umbria Film Festival.

Cinque giorni di proiezioni ed eventi completamente gratuiti che animeranno il centro storico: dalle attesissime serate sotto le stelle in Piazza Fortebraccio agli appuntamenti culturali al Cinema Ed Lewis, passando per i concorsi al Teatro San Fedele e le cerimonie ufficiali nella Chiesa di San Francesco.

La direzione artistica di Maria Teresa Cavina quest’anno mette al centro un cinema che interroga il presente, unendo l’arte e l’intrattenimento alla riflessione etica e civile.

I grandi ospiti: da Elio Germano a Gurinder Chadha

L’edizione del trentennale vanta un parterre di ospiti nazionali e internazionali di altissimo livello. Si parte subito il 15 luglio con la consegna delle Chiavi della Città a Elio Germano, che terrà a battesimo l’apertura del festival. Nella giornata conclusiva di domenica 19 luglio, il prestigioso riconoscimento andrà invece alla regista britannica di origine indiana Gurinder Chadha (Sognando Beckham), da sempre pioniera di un cinema capace di affrontare temi politici e sociali complessi attraverso l’ironia e la vitalità della commedia.

Tra gli altri protagonisti del festival troveremo anche Mattea Fo, Marco Pontecorvo, Arnaud Louvet e il regista siriano-palestinese Abdallah Al-Khatib.

Gli omaggi: San Francesco, Dario Fo e Gillo Pontecorvo

Il programma di quest’anno intreccia anniversari storici e grandi figure della cultura italiana:

San Francesco: Nel centenario del Transito, la serata di mercoledì 15 luglio ospiterà il dialogo Parlando di San Francesco e la proiezione de Il sogno di Francesco di Arnaud Louvet e Renaud Fély.

Nel centenario del Transito, la serata di mercoledì 15 luglio ospiterà il dialogo Parlando di San Francesco e la proiezione de Il sogno di Francesco di Arnaud Louvet e Renaud Fély. Dario Fo: Venerdì 17 luglio il borgo celebrerà i 100 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa del Premio Nobel, con la proiezione dello storico spettacolo Mistero buffo e del film Lo svitato di Carlo Lizzani, alla presenza di Mattea Fo e Stefano Bertea.

Venerdì 17 luglio il borgo celebrerà i 100 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa del Premio Nobel, con la proiezione dello storico spettacolo Mistero buffo e del film Lo svitato di Carlo Lizzani, alla presenza di Mattea Fo e Stefano Bertea. Gillo Pontecorvo: Sabato 18 luglio spazio al ricordo del grande regista a 20 anni dalla morte, con la proiezione del capolavoro La battaglia di Algeri (a 60 anni dall’uscita), accompagnata dal figlio e regista Marco Pontecorvo.

Spazio al presente e ai cortometraggi con ShortsUp e AmarCorti

Il festival non dimentica l’attualità più stringente: giovedì 16 luglio la Piazza si farà spazio di testimonianza e ascolto con la proiezione di Chronicles From the Siege di Abdallah Al-Khatib, per accendere i riflettori sulle vite sotto assedio a Gaza.

Come da tradizione, il cuore pulsante del festival saranno i cortometraggi con due sezioni competitive al Teatro San Fedele: ShortsUp, il concorso internazionale dedicato ai ragazzi, e AmarCorti, la vetrina riservata ai migliori talenti del corto italiano, che vedrà in giuria Maura Morales Bergmann, Maurizio Sciarra e Massimo Torre.

Il Programma Giorno per Giorno

Mercoledì 15 luglio

Ore 15:00 (Chiesa San Francesco) – Consegna delle Chiavi della Città a Elio Germano .

(Chiesa San Francesco) – Consegna delle Chiavi della Città a . Ore 18:30 (Teatro San Fedele) – ShortsUp – Programma 1.

(Teatro San Fedele) – ShortsUp – Programma 1. Ore 20:45 (Piazza Fortebraccio) – Incontro Parlando di San Francesco.

(Piazza Fortebraccio) – Incontro Parlando di San Francesco. Ore 21:15 (Piazza Fortebraccio) – Cerimonia di apertura + Proiezione di Gently, Backstreet Birds e Il sogno di Francesco (alla presenza di Arnaud Louvet e Francesco Virga).

Giovedì 16 luglio

Ore 11:00 (Cinema Ed Lewis) – Incontro Oltre la visione: accessibilità, cultura e inclusione.

(Cinema Ed Lewis) – Incontro Oltre la visione: accessibilità, cultura e inclusione. Ore 18:30 (Teatro San Fedele) – ShortsUp – Programma 2 (con dibattito).

(Teatro San Fedele) – ShortsUp – Programma 2 (con dibattito). Ore 21:15 (Piazza Fortebraccio) – Proiezione di Everyday in Gaza e Chronicles From the Siege (alla presenza del regista Abdallah Al-Khatib).

Venerdì 17 luglio

Ore 11:00 (Cinema Ed Lewis) – Incontro Commedia e satira, il linguaggio della libertà.

(Cinema Ed Lewis) – Incontro Commedia e satira, il linguaggio della libertà. Ore 15:30 (Teatro San Fedele) – Omaggio a Dario Fo: Mistero buffo.

(Teatro San Fedele) – Omaggio a Dario Fo: Mistero buffo. Ore 18:30 (Teatro San Fedele) – AmarCorti – Programma 1 (con dibattito).

(Teatro San Fedele) – AmarCorti – Programma 1 (con dibattito). Ore 21:15 (Piazza Fortebraccio) – Corti In Our Hands e Scuritade + Omaggio a Dario Fo con Lo svitato di Carlo Lizzani (alla presenza di Mattea Fo e Stefano Bertea).

Sabato 18 luglio

Ore 11:00 (Cinema Ed Lewis) – Incontro Quando nasce uno sguardo. Il futuro prende forma.

(Cinema Ed Lewis) – Incontro Quando nasce uno sguardo. Il futuro prende forma. Ore 18:30 (Teatro San Fedele) – AmarCorti – Programma 2 (con dibattito).

(Teatro San Fedele) – AmarCorti – Programma 2 (con dibattito). Ore 21:15 (Piazza Fortebraccio) – Omaggio a Gillo Pontecorvo: La battaglia di Algeri (alla presenza di Marco Pontecorvo) + Selezione di corti WTF OFF: The Return.

Domenica 19 luglio

Ore 11:00 (Cinema Ed Lewis) – Incontro Titoli di coda. I mestieri del cinema.

(Cinema Ed Lewis) – Incontro Titoli di coda. I mestieri del cinema. Ore 18:30 (Teatro San Fedele) – AmarCorti – Programma 3 (con dibattito).

(Teatro San Fedele) – AmarCorti – Programma 3 (con dibattito). Ore 19:30 (Piazza Fortebraccio) – Concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio.

(Piazza Fortebraccio) – Concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio. Ore 21:15 (Piazza Fortebraccio) – Cerimonia conclusiva: Premiazioni ShortsUp e AmarCorti + Consegna del premio a Gurinder Chadha. A seguire, proiezione di Levitico di Adrian Chiarella.