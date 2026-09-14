Al via dal 24 settembre con oltre 50 spettacoli. Un cartellone intenso per sorridere e sorprendersi tra comicità d’autore, prosa, musica, danza e grandi produzioni internazionali

Un cartellone intenso per sorridere e sorprendersi tra comicità d’autore, prosa, musica, danza e grandi produzioni internazionali. Uno spazio che unisce i ritorni degli interpreti più apprezzati alle nuove traiettorie creative, dando vita a un palco sempre attento alle storie del nostro tempo. Oltre 50 spettacoli disegnano la nuova architettura del Teatro Olimpico per renderla sempre più la “casa di tutti”: luogo abituale di incontro e confronto, spazio ideale per ridere, sorridere, riflettere e sorprendersi, un palcoscenico vivo dove ritrovare gli artisti più amati e lasciarsi incuriosire da nuove energie creative. La stagione 2026/2027 inizia il 24 settembre e svela un cartellone intenso ed eclettico: 16 titoli in stagione e più di 40 appuntamenti unici scelti per consolidare quel profondo legame di fiducia che trasforma la sala in un punto di riferimento, tanto per il pubblico quanto per i suoi artisti. Tra comicità d’autore e satira contemporanea, tornano a casa i nomi che ne hanno caratterizzato la storia recente: in prima assoluta Maurizio Battista, sul palco quasi tutto il mese di novembre con un inedito one-man show e per una serata speciale la notte di Capodanno. Ancora, riabbracciano il pubblico Lillo e Greg, Riccardo Rossi con il nuovo debutto, Giorgia Fumo, Dado, i PanPers e Chiara Francini, questa volta con Alessandro Federico. Accanto a loro, le novità di quest’anno: Alessandro Cattelan e Maccio Capatonda, gli spettacoli di Angelo Pintus, Alessandro Bergonzoni e il re del politicamente scorretto Angelo Duro; mentre Le Coliche festeggiano in sala il primo decennale di attività e Fabio De Luigi calca nuovamente le scene dopo ben venticinque anni di assenza. Progetti di grande impatto visivo caratterizzano la danza internazionale e le arti visive, sostenuti dalla consolidata collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana. In cartellone spicca la natura visionaria dei Momix in Botanica – Season 2, la poesia acrobatica della Compagnia Finzi Pasca con Titizé – A Venetian Dream, e la ricerca onirica del No Gravity Theatre, accanto alla solida tradizione del Balletto di Roma e del Balletto di Milano. Per la musica, l’Olimpico compone uno spartito che unisce cantautorato, rock sinfonico e omaggi d’autore. Vinicio Capossela con l’inedito E Morte non avrà dominio, inedita Ballad Opera con Pierpaolo Capovilla nell’ambito di Romaeuropa Festival, affiancato dalla potenza rock-sinfonica di Queen at the Opera, l’autorevole omaggio a Lucio Dalla e l’esplosivo tributo a Tina Turner, fino ai Pink Floyd Legend di ritorno a Roma con Guy Pratt, storico bassista del gruppo nell’era post-Waters. Un percorso pensato per incantare gli spettatori di tutte le età con spettacoli per famiglie e grandi illusioni: Slava’s Snowshow, il capolavoro che fa tornare il mondo bambino; l’elegante viaggio cinematografico di CineMagic firmato dai Disguido e ancora lo show dedicato alla cultura pop degli anni Ottanta con Back to Hawkins – Stranger Things Fan Tribute. Prosa d’Autore, lezioni civili e crescita personale con il raffinato progetto teatrale di Fratello Sole, Sorella Luna, il racconto sportivo di Federico Buffa dedicato a Michael Jordan, i talk di Gianluca Gotto e le attese lezioni magistrali di Umberto Galimberti, Gianrico Carofiglio e Roberta Bruzzone. La nostra stagione si conferma un cartellone estremamente vario, pensato come un grande mosaico artistico in cui ciascun spettatore può comporre liberamente le tessere del proprio puzzle teatrale: spiega il Direttore Artistico Lucia Bocca Montefoschi. Una proposta culturale intensa e per certi versi vertiginosa, un’esperienza concepita per arricchire con leggerezza chi siede in platea. La nuova stagione è stata pensata con l’intento di emozionare il pubblico: dichiara l’Amministratore Delegato del Teatro Olimpico Andrea Posi. In un mondo sempre più virtuale e “intelligente artificialmente”, il nostro teatro rivendica la sua natura e rimane un fondamentale presidio di socialità ed emozioni autenticamente umane.È Maurizio Battista ad aprire gli spettacoli stagionali con Se non vinco… imparo. Dal 4 al 29 novembre l’artista è in scena per quasi un mese consecutivo e ancora per una serata speciale la notte di Capodanno: una vera e propria maratona dell’ironia che vede il comico romano tornare all’Olimpico con un autentico rito collettivo per esorcizzare le cadute della vita. I mesi di dicembre e gennaio vedono protagonisti quattro appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana. Dal 4 al 6 dicembre è in scena Fratello Sole, Sorella Luna, il progetto teatrale di Piero Maccarinelli ispirato al film cult di Franco Zeffirelli con Giulio Pranno e Ksenia Borzak che intreccia recitazione e canto in un poetico racconto corale dedicato alla vicenda umana e spirituale del Santo di Assisi nelle celebrazioni degli 800 anni dalla morte. Dal 9 al 13 dicembre spazio alla ricerca scenica dei No Gravity Theatre con il nuovo Avantgarde, viaggio immaginifico ispirato alle avanguardie del Novecento dove l’armonia si fa vertigine. A guidare il pubblico verso il Natale è poi il Balletto di Roma con Lo Schiaccianoci dal 17 al 20 dicembre con la partecipazione speciale di Tommaso Stanzani: a 20 anni dal debutto, una lettura contemporanea tra suggestioni tecnologiche e intelligenza artificiale. Il nuovo anno si apre all’insegna dell’incanto e dello stupore: dall’8 al 10 gennaio la Compagnia Finzi Pasca ridisegna l’universo visivo veneziano di Titizé – A Venetian Dream attraverso uno spettacolo di pura meraviglia che intreccia clownerie, acrobazie, magia, musica e macchine sceniche.A metà gennaio esplode la comicità con l’atteso show di Angelo Pintus, in scena dal 14 al 17 (per poi replicare dal 11 al 14 febbraio) con l’inedito Loro non sanno niente, seguito dal poliedrico Riccardo Rossi che esplora con la sua acuta e dissacrante ironia le fatiche del maschio contemporaneo in Non ho l’età! dal 19 al 24 gennaio in prima assoluta. Dal 27 gennaio al 7 febbraio in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana torna all’Olimpico Slava’s Snowshow. Sognante, universale e senza tempo, riunisce i numeri più belli del repertorio del russo Slava Polunin, il clown più famoso al mondo. Dagli Stati Uniti arrivano i Momix, pronti a trasformare il palco in un terrario vivente con Botanica – Season 2: dal 23 febbraio al 7 marzo, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, uno spettacolo arricchito da sorprese e nuove proiezioni in cui si alza il sipario sull’energia del mondo naturale. Dal 12 al 14 marzo Chiara Francini e Alessandro Federico salgono sul palco con Coppia Aperta Quasi Spalancata, la celebre favola tragicomica sulla vita a due scritta da Dario Fo e Franca Rame. Dal 18 al 21 marzo, l’energia del rock travolge il teatro con The Queen of Rock – A tribute to Tina Turner, un omaggio alla voce indomita di un’icona di rivalsa e libertà con la straordinaria Roberta Bonanno. La primavera si apre con la danza del Balletto di Milano – sempre in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana – sul palco dal 2 al 4 aprile con il successo internazionale La vie en rose… Bolero dedicato ai miti musicali della canzone francese. Dal 7 all’11 aprile spazio all’elegante illusionismo del pluripremiato duo Disguido con CineMagic, un’esperienza magica travolgente nel mondo del cinema, seguiti dal 15 al 18 aprile da Ti Dirò… di Dado, che tra parodie e canzoni fotografa vizi e tic del nostro tempo. Gli spettacoli proseguono a maggio all’insegna dell’ironia e del sarcasmo: dal 7 al 15 maggio l’imperdibile campione d’incassi MOVIe ERCULeO con gli irriverenti Lillo e Greg, sul palco con Carlotta Proietti, Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Attilio Di Giovanni. Il re del politicamente scorretto Angelo Duro è pronto a scuotere la platea il 24 maggio con il nuovissimo – e sicuramente provocatorio – Chiedo scusa a tutti. Per gli eventi unici, ancora una fitta e articolata programmazione che include le prestigiose collaborazioni con la Festa del Cinema di Roma dal 13 al 25 ottobre e con la produzione Politeama per lo spettacolo Hamlet. Si parte a settembre con la doppia data di Gianluca Gotto, sul palco il 24 e 25 settembre con Questione di Karma e il 26 settembre con Le tre vie del ben-essere. Dal 30 settembre al 2 ottobre, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, il Balletto di Roma celebra Piazzolla con il sensualissimo ASTOR. un secolo di Tango, passando il testimone il 3 e 4 ottobre a Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla con l’inedita E Morte non avrà dominio, inedita Ballad Opera in programma con il Romaeuropa Festival. La comicità di Paolo Cevoli rilegge l’Eneide il 10 ottobre con Figli di Troia, anticipando l’esplosivo K-POP MANIA dell’11 ottobre, una serata all’insegna delle più famose hit mondiali del fenomeno K-Pop. Dal 29 ottobre al 1 novembre la Fondazione Romaeuropa porta in scena la performance poetica del Collectif XY con Le Pas du Monde, mentre il 2 novembre arriva Fabio De Luigi in BIOL – In carne ed ossa tour con il suo originalissimo registro comico. Lo scrittore Igor Sibaldi sale in cattedra il 10 novembre per esplorare il desiderio nel talk Vuoi? Come ottenere più di quello che aspetti, mentre il 16 e 17 novembre torna la stand-up comedy di Giorgia Fumo con l’acclamato show OUT OF OFFICE, imperdibile per la generazione dei millenial e non solo. La musica internazionale torna in teatro il 30 novembre e il 1 dicembre con l’impersonator Wendel Gama e la leggendaria chitarrista di Michael Jackson Jennifer Batten in LEGEND THE SHOW in Orchestra – Michael Jackson Tribute Experience. Il mese di dicembre si apre il 2 con la lectio del filosofo Umberto Galimberti sul tema Il Bene e il Male – Educare le nuove generazioni, seguita il 3 dall’attore, stand-up, comico e cabarettista Maurizio Lastrico in Sul Lastrico. Il 7 dicembre Alessandro Cattelan riflette sulle fragilità contemporanee con l’esilarante Benvenuto nell’AI!, lasciando poi spazio il 14 dicembre, con l’Accademia Filarmonica Romana, a Prima Facie, diretto da Daniele Finzi Pasca e interpretato da Melissa Vettore, che mette in scena una profonda riflessione sul concetto di giustizia e sulla violenza di genere. Il 15 dicembre in programma La Sera dei Miracoli, il sentito omaggio a Lucio Dalla di Lorenzo Campani, che cede il passo il 21 e 22 dicembre alla commedia surreale e metateatrale di Maccio Capatonda nel suo attesissimo Spettacolo teatrale.Il nuovo anno riparte dall’11 al 13 gennaio con la potenza rock e sinfonica di Queen at the Opera – The Great Return. Il 25 gennaio approdano al Teatro Olimpico Paolo Mieli con i Solisti Veneti in La Geografia dei Suoni. A febbraio, Gianrico Carofiglio conduce una conversazione teatrale su Il mistero della stupidità l’8, seguita il 9 dallo spettacolare giro di giostra di Raul Cremona intitolato Bravissssssimo! Il 10 febbraio l’eleganza della regina della TV italiana rivive nello show Raffaella! Sognando la Carrà, il 15 Lodo Guenzi interpreta Morte accidentale di un anarchico tratto dall’opera del Premio Nobel Dario Fo nel centenario della nascita. Il 16 febbraio si apre il percorso ipnotico e rituale di Selene Calloni Williams in Tu sei la Foresta. Il 17 febbraio la nostalgia degli anni ‘80 prende vita con Back to Hawkins – Stranger Things Fan Tribute, dalle atmosfere misteriose di dimensioni parallele ai momenti più iconici che hanno conquistato milioni di spettatori. Il 18 e il 19 febbraio i Pink Floyd Legend tornano sul palco con PINK FLOYD LEGEND & GUY PRATT – Remembering Richard Wright per due serate dedicate alla memoria di Richard Wright. Il 20 e 21 febbraio Alessandro Bergonzoni è in cartellone con lo spiazzante spettacolo Arrivano i Dunque, un universo fatto di ironia, poesia e sorprendenti giochi di linguaggio; l’8 e 9 marzo lo storytelling sportivo di Federico Buffa ripercorre il mito del basket in Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan, mentre il 10 marzo la complicità di Federica Camba e Gianluca “Scintilla” Fubelli anima lo show comico Io Marte Tu Mercole R-evolution. Ancora taglienti risate il 16 e 17 marzo, con gli acclamati PanPers in Terapia di Coppia. Il 22 marzo torna il pianoforte del M° Marco Arcieri che omaggia Chopin e Beethoven insieme all’Orchestra Mavra.Il 23 e 24 marzo arriva la strampalata coppia formata da Marta Zoboli e Gianluca De Angelis in Io e Gianlu. Il 25 marzo il duo romano Le Coliche festeggia il primo decennale con 10 anni di Coliche e siamo ancora vivi. La stagione prosegue con la musica dal vivo della talentuosa Giordana Angi, sul palco il 12 aprile con il suo Piano Piano Live Tour… continua e il 13 aprile con una serata speciale a cura della Fondazione Carla Mercurio tra arte, formazione e scienza. Il 14 aprile è la volta dell’Orchestra Roma Sinfonietta condotta dal M° Luigi Lanzillotta con gli ipnotici Carmina Burana di Orff. Il 26 aprile in scena il rigore forense ad alto impatto emotivo di Roberta Bruzzone in Menti in trappola, a cui segue il musical tratto dall’incantevole favola senza tempo de La Sirenetta il 30 aprile, 1 e 2 maggio. Per concludere, il 4 e 5 maggio il surreale e attesissimo ritorno di Massimo Bagnato in Io mi chiamo Massimo Bagnato e il 17 maggio il caleidoscopico concerto immersivo in omaggio ai Fab Four dei Beastlestory. Per i grandi appassionati dello spettacolo dal vivo, anche quest’anno il Teatro Olimpico propone una campagna abbonamenti ricca di opzioni e vantaggi: doppia soluzione per l’Abbonamento Open a 5 o 7 spettacoli a scelta. Official partner del Teatro Olimpico per la quarta stagione consecutiva è Castel Romano Designer Outlet. Da più di vent’anni, Il Centro McArthurGlen della Capitale, a soli 30 minuti dal centro città, è una destinazione per lo shopping di qualità a prezzi scontati con oltre 160 brand prestigiosi, ma è anche una piacevole location all’aria aperta per tutta la famiglia, arricchita dalla adiacente Oasi Affiliata WWF di Castel Romano.Quello tra il Teatro Olimpico e Castel Romano è un sodalizio che conferma il comune amore per il pubblico che nel tempo libero favorisce la fruizione dal vivo a quella virtuale. Durante l’intera stagione, gli spettatori del Teatro Olimpico godranno di vantaggi riservati presso il Centro McArthurGlen per un’esperienza di shopping ancora più piacevole e vantaggiosa. I clienti di Castel Romano iscritti al McArthurGlen Club potranno invece scegliere tra i più suggestivi spettacoli del teatro usufruendo di speciali promozioni dedicate. Il Teatro Olimpico, inoltre, ringrazia la Orsolini S.p.A. per il rinnovo della partnership tecnica per la stagione 2026/2027 e Aeroporti di Roma. Per quanto riguarda sempre gli spostamenti Il Teatro Olimpico viaggia con Italo Treno.