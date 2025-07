Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il Super Drum Camp 2025 si prepara a una vera e propria evoluzione: più insegnanti, classi parallele, laboratori potenziati, jam session e ospiti speciali.

Il Super Drum Camp è stato il primo Drum Camp in Italia e, da 12 anni, richiama batteristi da ogni regione, consolidandosi come il più ricercato e indicizzato del settore. Il nuovo format è pensato per portare ogni partecipante a un autentico Next Level sullo strumento: tecnica, espressività, consapevolezza musicale e performance saranno i pilastri di un percorso guidato da Dario Esposito, batterista con collaborazioni come Banco del Mutuo Soccorso, Balletto di Bronzo, Deelay e Federica Baioni 4tet, affiancato da un team di docenti esperti e ospiti d’eccellenza.

Durante le cinque giornate del Camp, i partecipanti saranno suddivisi in classi parallele in base al livello e all’età, per seguire un percorso strutturato e mirato. Il programma prevede masterclass tematiche, laboratori pratici per sviluppare tecnica, groove e linguaggio musicale, e numerose occasioni di confronto grazie a jam session pomeridiane e serali.

Novità assoluta 2025: il Camp si concluderà con un CONTEST dedicato agli allievi più meritevoli, che premierà talento, impegno e originalità. In palio numerosi premi offerti dai partner ufficiali del Camp: Aramini Strumenti Musicali, Ludwig Drums Europe, Paiste, Remo, Midiware, sE Electronics,Vic Firth.

L’obiettivo finale è duplice: valorizzare il percorso personale di ogni batterista e vivere l’emozione del palco, grazie al concerto conclusivo nella splendida cornice del Chiostro del Centro Culturale San Francesco di Arcevia, aperto al pubblico. Inoltre, anche quest’anno il Super Drum Camp sarà legato al raduno nazionale dei batteristi Saranno Fanesi, evento organizzato dal Museo Internazionale della Batteria, al quale gli iscritti potranno partecipare liberamente. Il Super Drum Camp 2025 è pensato per batteristi di ogni età e livello, con un programma ricco, dinamico e stimolante, che unisce alta formazione musicale a un’esperienza umana e artistica di grande valore.

📌 INFO E ISCRIZIONI

📧 E-mail: info@darioesposito.com

🌐 www.darioesposito.com