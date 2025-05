Performance musicali, ascolti e camminate sonore per un evento gratuito che trasforma il paesaggio urbano.

La città si fa orchestra il 5 giugno 2025, quando Suonare la città. Dall’azione all’ecologia dell’ascolto arriva al Teatro Palladium e per le vie della Garbatella a Roma. Curato da Lara Conte e Francesca Gallo, questo evento gratuito trasforma il paesaggio urbano in una partitura collettiva, intrecciando arte, ricerca e partecipazione. Con l’ospite speciale Alvin Curran e il suo Endangered Species, la giornata offre tavole rotonde, performance e attraversamenti sonori, invitando a scoprire i rumori, i silenzi e le voci di un quartiere iconico. Un’esperienza unica che ripensa il suono come chiave per abitare la città.

Ispirato all’azione visionaria di Giuseppe Chiari, che nel 1969 trasformò Como in un’orchestra improvvisata, Suonare la città rinasce nel 2025 con una domanda: cosa significa ascoltare una città oggi? Inserito nel progetto PRIN PNRR ASE – Art Sound Environment, l’evento esplora il paesaggio contemporaneo attraverso il suono, coinvolgendo studiosi, artisti e cittadini.

Foto di Luca Perazzolo

E la Garbatella, con le sue corti e le sue storie, diventa il cuore pulsante di una giornata che intreccia ricerca accademica e pratiche artistiche. Dalle 14:30, il Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano, 8) accoglie il pubblico con ingresso libero, pronto a trasformarsi in un laboratorio di ascolto e creatività.

Il programma: dalla tavola rotonda ad Alvin Curran

La giornata si apre alle 14:30 con i saluti di Anna Lisa Tota e Luca Aversano di Università Roma Tre, seguiti da una tavola rotonda su Giuseppe Chiari, con contributi di Mario Chiari, Giulia Pedace, Pasquale Fameli e giovani ricercatori. Quindi, alle 17:30, Mauro Folci presenta Dell’Azione negatrice, un’azione che riflette sulla condizione post-storica.

Alle 18:00, una camminata sonora con Julie Faubert, Daniela Angelucci e Francesco Careri esplora la Garbatella come paesaggio acustico. Mentre alle 19:00, Ritratto di M. di Sara Basta e Marzia Coronati porta frammenti di vita domestica in strada. Il gran finale alle 21:00 vede protagonista Alvin Curran con Endangered Species, affresco sonoro unico. Con tremila suoni, da voci a oggetti quotidiani, intrecciati live con pianoforte e campionatore MIDI, per una performance irripetibile.

