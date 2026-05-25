Sono oltre 40 i concerti che vedranno alternarsi dal 13 giugno al 7 agosto a Roma grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani

Presentata da Fondazione Musica per Roma la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva alla Casa del Jazz che si terrà dal 13 giugno al 7 agosto. Sono intervenuti il Presidente della Regione Francesco Rocca, l’Assessore alla Cultura di Roma Massimiliano Smeriglio, l’AD della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci e la curatrice de I concerti nel Parco Teresa Azzaro. Grande chicca al termine della conferenza stampa quando Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto hanno eseguito Autumn leaves. Sono oltre 40 i concerti che vedranno alternarsi grandi protagonisti del jazz internazionale, nuove stelle della scena mondiale e i più autorevoli artisti italiani, in una programmazione che conferma Roma come uno dei principali palchi europei della musica d’improvvisazione. Fiore all’occhiello del cartellone estivo di Summertime 2026, saranno i progetti appositamente pensati per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis prodotti dal Centro di Produzione Musica della Fondazione. Tanti gli artisti che omaggeranno il grande trombettista e compositore americano: il 16 giugno andrà in scena il tributo Miles di Stefano Di Battista, spettacolo prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta; il 23 giugno Roberto Gatto che rende omaggio, oltre che a Davis, a un altro gigante della storia del jazz per il quale si celebra a sua volta il centenario dalla nascita, John Coltrane; il 17 luglio Fabrizio Bosso sarà protagonista, con la nuova formazione residente CDJO diretta da Mario Corvini, del concerto in prima assoluta prodotto dalla Fondazione Musica per Roma Sketches of Spain di Miles Davis e Gil Evans, eseguito sulle partiture originali. A new Sketches of Pain verrà invece interpretato dal ballerino flamenco Israel Galvan sulle note del trombettista americano Michael Leonart il 29 giugno. Sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è inoltre atteso il ritorno del bassista e compositore statunitense Marcus Miller (20 luglio), storico collaboratore di Miles Davis, che con la sua All Star Band (Mike Stern alla chitarra, Bill Evans al sax, Mino Cinelu alle percussioni, Russell Gunn alla tromba , Brett Williams alla tastiera e Anwar Marshall alla batteria) presenterà We Want Miles!, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita del grande artista con cui Miller ha avuto un legame creativo e umano profondo. Grande spazio alla scena italiana, rappresentata da alcuni dei suoi artisti più autorevoli in un programma che attraversa jazz, contaminazioni contemporanee, world music e nuove sonorità: Summertime inaugura questa edizione con Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri nella storica formazione P.A.F. Trio, uno dei super-gruppi più amati della storia della musica italiana(13/06); Paolo Fresu sarà protagonista il 24 luglio di un secondo appuntamento in trio con David Linx e Gustavo Beytelmann; Rita Marcotulli (19/06)torna alla Casa del Jazz con un nuovo progetto musicale per il quale ha creato un nuovo quartetto di giovani talenti dal titolo scherzoso “Under 29 but Me”;al cartellone si aggiungono ospiti speciali come Peppe Barra (21/06), interprete unico nel panorama italiano, capace di trasformare ogni brano in un’esperienza teatrale: accompagnato dalla Medit Orchestra, diretta da Angelo Valori, Barra presenta Napoli, l’anima e il suono. Angelo Valori e la sua orchestra tornano il 7 agosto, stavolta in compagnia di Peppe Servillo e Solis String Quartet, per una serata tra poesia e musica napoletana.Enrico Pieranunzi presenta in prima italiana Chet Remembered un progetto concertistico che nasce dal profondo legame artistico e umano con il grande trombettista americano Chet Baker, uno dei protagonisti più lirici e poetici della storia del jazz(24/06);il 25 giugno Chiara Civello propone un live nel quale la musica, a metà tra improvvisazione e canzone, con qualche incursione di elettronica, racconta la vulnerabilità con la sua voce potente e fragile allo stesso tempo;in esclusiva per il Summertime l’anteprima assoluta con le voci al pianoforte di Raphael Gualazzi e Francesca Tandoi (26/06); con uno spettacolo in prima assoluta, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma,la MeJo Orchestra, diretta da Maurizio Giammarco (28/06)omaggia Carla Bley con una selezione dei brani più celebri della musicista che ha attraversato la seconda metà del Novecento; un altro tributo in programma, quello a Massimo Urbani, saràun concerto preceduto dalla proiezione del documentario Easy to Love di Paolo Colangeli (22/06); Enrico Rava presenta il nuovo progetto Fearless Five, un quintetto “senza paura” composto da una nuova generazione di musicisti, che mette insieme energie giovani e creative, insieme all’enorme esperienza del band leader (1/08); infine, Enzo Avitabile ripercorre il 3 agosto in chiave acustica gli ultimi 23 anni della sua produzione discografica, mentre il 6 agosto Matteo Mancuso, classe 1996, enfant prodige della chitarra, presenterà il nuovo progetto Route96. Il 22 giugno Il programma di Summertime si arricchisce anche quest’anno della presenza di grandi star internazionali, a partire da Bobo Stenson Trio (20/06)che arriva a Villa Osio caratterizzato da un pianismo autentico e lirico. Tra gli astri nascenti, grande attesa per una delle voci più fresche ed autentiche della nuova scena brasiliana, Mari Froes (27/06), che mescola bossa nova, samba, jazz e pop con sensibilità e charme. Il 2 luglio sarà la volta di Anouar Brahem con il progetto After the last Sky,mentre il 4 luglio torna una delle voci più riconoscibili del jazz contemporaneo, Cécile McLorin Salvant. Grande attesa il 6 luglio per Nate Smith, che presenterà il progetto Live Action che ha ricevuto ben 2 Grammy nell’ultima edizione del Premio. L’8 luglio sarà la volta di Kurt Rosenwinkel, il 9 luglio di Fred Hersch Trio, seguito il 10 luglio dal Kris Davis Trio. Grande attesa anche per questa edizione per la leggenda vivente del jazz internazionale Dee Dee Bridgewater che presenta We Exist, a tribute to Abbey Lincoln. La kermesse prosegue con un altro gruppo stellare il 14 luglio con Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier e Eric Harland che presentato il progetto First Meeting. In arrivo il 15 luglio Hiromi’s Sonicwonder, che presenta un travolgente mix pop-jazz e blues che farà ballare Villa Osio. Bill Frisell in trio con gli storici collaboratori Thomas Morgan e Rudy Royston dà vita a un repertorio che intreccia composizioni originali, standard senza tempo e classici della tradizione folk (16/07). Il 18 luglio sarà la volta di MonoNeon, bassista e musicista americano, noto per le sue seguitissime performance su Youtube, e per aver collaborato con Prince. Altra leggenda del jazz internazionale, Billy Cobham (21/07) torna a Summertime con Time Machine. E poi ancora L’Antidote (22/07), il multietnico gruppo ai confini tra la musica classica e l’elettronica, Samara Joy (27/07) nell’unica data italiana del suo tour europeo, anche lei pluripremiata ai Grammy negli ultimi anni, e Fantastic Negrito (29/07) tre Grammy, un passato turbolento e una voce che racconta ogni ferita con stile. Il 30 luglio in arrivo il Temple Jazz Orchestra, seguita il 4 agosto da Cory Henry e il 5 agosto da Jalen Ngonda. Si riunisce per questa edizione lo storico gruppo dei Doctor 3 (14/06), la formazione jazz composta dal pianista Danilo Rea, dal contrabbassista Enzo Pietropaoli e dal batterista Fabrizio Sferra per un omaggio musicale in prima assoluta, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, dedicato al regista Ettore Scola a dieci anni dalla sua scomparsa, e al suo sodale compositore Armando Trovajoli. Con film come “C’eravamo tanto amati” (1974), “Brutti, Sporchi e cattivi” (1976), “Una giornata particolare” (1977) Ettore Scola ha esplorato le contraddizioni del nostro Paese con uno stile grottesco, ironico e allo stesso tempo profondo. I Doctor 3 hanno preparato un viaggio nella sua filmografia attraverso le celebri colonne sonore composte da Armando Trovajoli con cui Scola ha formato uno dei sodalizi artistici più longevi e fecondi della storia del cinema italiano, in cui l’arte cinematografica del regista ha incontrato l’inconfondibile musica jazz del compositore. Anche per questa edizione alcuni appuntamenti si svolgeranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone con artisti del calibro di Diana Krall (15/07) la leggendaria pianista canadese che incarna eleganza e intensità vocale. Il 29 giugno, nella Sala Santa Cecilia, Stefano Bollani guida gli All Stars (Enrico Rava e Paolo Fresu alla tromba, Daniele Sepe al sax, Antonello Salis alla fisarmonica, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria, Matteo Mancuso e Christian Mascetta alla chitarra, Frida Bollani Magoni al pianoforte e voce) in una serata all’insegna dell’improvvisazione, del virtuosismo e della libertà espressiva. E poi ancora Marcus Miller (20/07), Pat Metheny (5/07) il leggendario chitarrista e compositore statunitense vincitore di 20 Grammy Award, Gregory Porter (25/07) che conquista con la sua voce calda e profonda e infine Jacob Collier (18/07) che, accompagnato dalla Naonis Orchestra, esplora territori tra jazz, pop e sperimentazione con un approccio unico. La XXXXVI edizione del Festival I Concerti nel Parco, Estate 2026 dal 1° luglio al 2 agosto ’26 al decimo anno di programmazione a Casa del Jazz, presenta un cartellone sempre più vario e differenziato, tra la celebrazione di grandi miti del passato e la valorizzazione di giovani talenti. Molte le nuove produzioni del festival presentate in prima assoluta o prima a Roma, La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni” con Ambra Angiolini su musiche di Durdust e coreografie di Craking Art (01/07); 2016|2026 Cohen, Bowie, Prince, Michael. Gratitude con il Gabriele Coen Quartet e Giancarlo De Cataldo (03/07); Mentre rubavo la vita…omaggio ad Alda Merini di e con Monica Guerritore e Giovanni Nuti (12/07); Gli Amori Difficili di Italo Calvino con Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo (25/07); La ricerca della felicità di e con Stefano Massini (05/07); Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo con Jacopo Fo e Compagnia Teatrale Fo Rame (31/07). Presenti anche figure di spicco di calibro internazionale, quali Yamandu Costa (07/07); Omar Sosa Joo Kraus, Diego Piňera (05/08); e tra le giovani formazioni di riconosciuto spessore la Solomeo Open Combo Wind Orchestra della Fondazione Solomeo e lo SpellBound Contemporary Ballet. Fondazione Musica per Roma ringrazia i suoi main sponsor Banca del Fucino ed Enel, oltre a Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) in qualità di treno ufficiale della manifestazione. Dimensione Suono Soft è Radio Ufficiale di Summertime.