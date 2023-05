Dal 18 al 21 maggio a Palermo torna per il secondo anno consecutivo la Sicily Music Conference | Meeting & Festival.

Dal 18 al 21 maggio a Palermo torna per il secondo anno consecutivo la Sicily Music Conference | Meeting & Festival, l’unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia. Incontri, panel, workshop, conferenze e seminari sullo stato della musica: dalle nuove tecnologie all’ecosostenibilità, dal gender balance al copyright con un focus particolare rivolto all’area educational.

Sicily Music Conference: il concept

L’idea del Meeting nasce nel 2020 da un gruppo di operatori della filiera musicale di origini siciliane: Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto ed Enrico Cantaro. Il loro obiettivo è creare un luogo dove poter raccontare le mille sfaccettature di questo ambiente al pubblico e agli addetti ai lavori che vogliano confrontarsi sui temi più svariati legati al mondo della musica e dello spettacolo. Questa idea si concretizza nel 2022, anno della prima edizione della Sicily Music Conference | Meeting & Festival.

Le parole d’ordine di questa seconda edizione saranno accessibilità e sostenibilità: al giorno d’oggi non si può più prescindere da questi due importanti valori.

«Lavoriamo da oltre 20 anni per la musica e per la cultura e crediamo che sia doveroso per qualunque organizzatore lavorare per non lasciare indietro nessuno e per tutelare il nostro pianeta. – afferma Federica Ceppa, Co-founder & Head of Strategy Sicily Music Conference. – Per questo motivo affronteremo questi due temi da tutti i punti di vista, perché essere accessibili significa progettare eventi fruibili anche dai diversamente abili e essere sostenibili significa da un lato dare un valore al lavoro del comparto musica e dall’altro tutelare l’ambiente. Ci interrogheremo e interrogheremo i nostri ospiti per capire se e come affrontare questa nuova sfida».

Accessibilità e sostenibilità

Queste due macro aree verranno analizzate attraverso un percorso ampio e articolato che trova le sue linee guida nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals – o, SDGs, obiettivi pensati per modificare il sistema del settore cultura (ma non solo) e dell’industria ad esso legato al fine di raggiungere questi importanti traguardi.

Tre giorni per approfondire e confrontarsi quindi su temi tra i più significativi ed attuali al fine di valutare in modo autentico e fedele il quadro presente del settore, quello dello spettacolo, che ha ancora bisogno di riforme e provvedimenti per continuare a crescere. La consapevolezza dell’urgenza di un cambiamento (reso ancora più necessario dalla pandemia) ha attivato molti tra gli addetti ai lavori che hanno dato vita a delle piccole, grandi rivoluzioni creando eventi più sicuri, inclusivi ed ecofriendly.

Gli ospiti nazionali

In questa seconda edizione, la Sicily Music Conference avrà l’onore di ospitare la cantautrice e produttrice MEG, che proprio in quei giorni sarà in città per la prima delle due date sicule del suo Vesuvia in Tour (19 maggio – Candelai, Palermo | 20 maggio – Retronoveau, Messina) e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista). Dario aprirà la SMC il 18 maggio con un incontro presso il Liceo Basile. Meg invece incontrerà gli studenti del Liceo De Cosmi il giorno successivo.

Il 18 maggio Meg e Dario parteciperanno insieme alla prima Residenza Artistica della Sicily Music Conference (un’esperienza molto simile al song writing camp) presso gli Indigo Studios, uno spazio di produzione residenziale nel cuore di Palermo fondato nel 2015, all’interno dello storico Palazzo Lampedusa. Indigo è inoltre un’impresa culturale che attraverso il suono e i servizi per il mondo della musica e dello spettacolo vuole interpretare lo spirito di un nuovo Mediterraneo, di cui Palermo è uno dei centri di gravità.

Tra i clienti Paolo Nutini, Dimartino, Fabrizio Cammarata, Nicolò Carnesi ma anche importanti etichette (Maciste Dischi, Picicca, Garrincha, Sugar, Universal, Warner, Sony) e colossi televisivi quali Amazon, Netflix, Disney, Rai, Sky.Tra i due big anche una giovane artista palermitana Aurora D’Amico: classe 1993 esordisce giovanissima e riscuote da subito un notevole successo grazie ai suoi video, diventati presto virali, su Tik Tok. Radici ben fondate nella musica Folk con il suo ultimo singolo Feelings raggiunge quasi 100 mila visualizzazioni su YouTube.

Per consultare il programma: https://www.sicilymusicconference.com/.