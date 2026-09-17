Il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre 2026

La 37^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma dal 1 al 4 ottobre 2026. Un evento che rende per quattro giorni Roma la capitale dei linguaggi dell’immaginario, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq. Romics, una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficialmente riconosciuto da Accredia, e offre ai creativi, professionisti e imprese che operano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei videogiochi una straordinaria opportunità per promuoversi e incontrare il proprio pubblico di riferimento. Nel 2026 Romics raggiunge un traguardo rilevante nel panorama culturale, celebrando i propri primi venticinque anni di attività. Fondato nel 2001 Romics ha registrato nel corso degli anni un largo e diffuso apprezzamento del pubblico, coinvolgendo un numero sempre crescente di appassionati di più generazioni, professionisti ed operatori. Romics si attesta oggi tra le più rilevanti rassegne internazionali nell’ambito del fumetto, dell’animazione, del cinema e dei videogiochi. L’edizione di ottobre 2026 sarà un momento di festeggiamento ma anche l’occasione per guardare al futuro con lo stesso spirito che ha accompagnato Romics fin dalla sua nascita: creare nuove connessioni, valorizzare il talento e condividere la passione per l’immaginario in tutte le sue forme.Con il sostegno della Regione Lazio, attraverso il soggetto attuatore di Lazio Innova, e la Camera di Commercio di Roma, con il supporto dell’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio – sarà realizzata un’area istituzionale dedicata a presentazioni e incontri, affiancata da uno spazio espositivo con 34 imprese creative e innovative del Lazio, selezionate tramite call anche con il supporto del PR FESR Lazio 2021-2027.L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, Roma Capitale e il Centro per il libro e la lettura – Istituto Autonomo del Ministero della Cultura. Due i manifesti della campagna ufficiale della 37^ edizione di Romics: il tribuito al genio di Takeshi Koike e il suo LUPIN THE IIIRD – La stirpe immortale, capitolo cinematografico più recente della pentalogia firmata dal maestro, celebre regista, animatore e character designer; l’omaggio all’arte di Simone Legno co-fondatore di tokidoki, con un vivace e ricco mosaico che mescola alcuni dei suoi personaggi più amati con un mix perfetto tra l’estetica kawaii e la cultura pop contemporanea.

INSIGNITI DEL PRESTIGIOSO ROMICS D’ORO DURANTE LA 37^ EDIZIONE DEL FESTIVAL PAOLA BARBATO, STEFANO BESSONI, MAX BUNKER, TAKESHI KOIKE, SIMONE LEGNO E IAN LIVNGSTONE.

Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice italiana, celebre per il suo contributo ultraventennale alle storie di Dylan Dog (Bonelli Editore) e per la sua prolifica carriera nella narrativa thriller. Dotata di una rara versatilità, spazia con successo dal fumetto alla narrativa per adulti e ragazzi, fino al cinema, alla televisione e al teatro. La sua scrittura si distingue per la forte tensione narrativa e una profonda introspezione psicologica. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 4 ottobre.Stefano Bessoni, regista, illustratore italiano e maestro della stop-motion, celebre per il suo stile visionario che unisce fiaba, scienza, entomologia e anatomia. Ha diretto opere del cinema fantastico come Imago Mortis e Krokodyle, e pubblicato libri d’illustrazione di grande rilievo come Alice sotto terra e Wunderkammer. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 4 ottobre. Max Bunker, una delle colonne portanti del fumetto italiano, celebre per aver creato capolavori immortali come Alan Ford, Kriminal e Satanik. Editore, giornalista e scrittore, ha rivoluzionato il fumetto noir e satirico dagli anni Sessanta. Co-fondatore dell’Editoriale Corno, la casa editrice che ha segnato l’editoria a fumetti italiana, e grazie alla quale i supereroi Marvel arrivarono per la prima volta in Italia. Nel corso della sua e straordinaria carriera ha firmato migliaia di tavole e romanzi, spaziando dal fumetto al cinema e alla televisione. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma venerdì 2 ottobre. Takeshi Koike, regista e animatore giapponese contemporaneo, celebre per il suo stile visivo audace e di grande impatto. Nel corso della sua carriera ha firmato opere di riferimento per l’animazione internazionale come Redline e The Animatrix: World Record. Si è inoltre distinto per l’intensa e moderna rilettura del franchise di Lupin the Third che durante la 37^ edizione verrà proiettato integralmente venerdì 1° ottobre. Koike sarà protagonista anche di una sessione di Q&A e di firmacopie col pubblico. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 3 ottobre. Simone Legno, artista e illustratore romano, con uno stile ispirato alla cultura giapponese; co-fondatore e direttore creativo del marchio tokidoki™. Tra i suoi progetti recenti figurano importanti personaggi simbolo istituzionali come Luce per il Giubileo 2025, Italia-chan per Expo 2025 Osaka e Nipponina per l’anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. Legno sarà protagonista di un incontro speciale dedicato al rapporto tra immaginazione, character design e creatività; nei quattro giorni di evento darà vita sotto gli occhi dei visitatori ad un’opera inedita disegnando live su tela. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 3 ottobre. Sir Ian Livingstone, è un celebre autore e game designer britannico, pioniere assoluto dell’intrattenimento interattivo e dei giochi di ruolo. Co-fondatore di Games Workshop ed Eidos Interactive, ha contribuito alla diffusione di Dungeons & Dragons in Europa e al lancio di franchise storici come Warhammer e Tomb Raider. Ha co-creato la leggendaria collana Fighting Fantasy, destinata a un immenso successo globale. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 3 ottobre. Nella 37^ edizione il premio Romics Special, che rende omaggio alle nuove frontiere creative, viene assegnato a Laura Pérez e Dan Walker.Laura Pérez, illustratrice spagnola e autrice di graphic novel, celebre per il suo stile raffinato ed evocativo. Ha firmato opere di grande successo internazionale come Ocultos (Astiberri Edicione) e Nocturnos (Oblomov Edizioni) oltre a prestigiose collaborazioni con testate come il New York Times, il MoMA e per la sigla della serie Only Murders in the Building (candidata agli Emmy). L’incontro è in programma sabato 3 ottobre. Dan Walker, concept designer britannico per il cinema e la televisione, autore dell’immaginario visivo di oltre 75 produzioni tra cui Star Wars, The Dark Knight Trilogy e Doctor Who. Con il suo lavoro ha dato forma a icone cinematografiche come gli interni della Batmobile e i celebri Sonic Screwdrivers, collaborando a stretto contatto con reparti di effetti visivi, costumi e scenografia. L’incontro è in programma domenica 4 ottobre.

LE MOSTRE DI ROMICS

Nel corso della trentasettesima edizione, la superficie dedicata alle grandi esposizioni cresce ancora: dalle personali agli approfondimenti sugli artisti premiati fino alle mostre collettive

T’IMMAGINI PINOCCHIO. In occasione dei duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, Romics celebra Pinocchio con un grande percorso transmediale tra letteratura, illustrazione, cinema e animazione. Un viaggio nelle fantasiose interpretazioni del burattino più famoso al mondo, raccontate attraverso il lavoro di illustratori, registi, costumisti, marionettisti e scenografi che lo hanno fatto viaggiare per decenni “da un oceano all’altro”. In mostra edizioni illustrate antiche e rare, bozzetti, sceneggiature, storyboard e costumi di scena del Pinocchio di Matteo Garrone, del film d’animazione di Enzo D’Alò insieme alle illustrazioni e alle animazioni in stop motion di Stefano Bessoni, materiali video e approfondimenti tematici. La mostra è realizzata con il patrocinio della Fondazione Carlo Collodi e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di Carlo Collodi, Archimede Film, ASC – Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori, Fondazione Tancredi di Barolo – MUSLI. Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, E. Rancati Srl, Tecnostyle Bellini e Tirelli Trappetti Costumi.

PAOLO BARBIERI. 30 ANNI DI IMMAGINAZIONE. Trent’anni di mondi fantastici, creature, miti e visioni prendono forma nella grande mostra che Romics dedica a Paolo Barbieri, tra gli illustratori italiani più riconoscibili e amati del panorama contemporaneo. Dai primi disegni dell’infanzia al lavoro editoriale, dalle celebri copertine alla piena affermazione della sua dimensione autoriale, il percorso racconta l’evoluzione di un artista che ha saputo reinventare miti, fiabe, leggende e grandi classici della letteratura attraverso uno stile inconfondibile. In mostra tavole originali, molte delle quali mai esposte prima, studi, matite, illustrazioni, copertine, stampe e materiali d’archivio: un viaggio nella continua ricerca di Barbieri e nella costruzione di un immaginario capace di unire tradizione, fantasy e contemporaneità.

VILLAINS. LE RADICI DEL MALE. Antagonisti, antieroi, supervillain o semplici “cattivi”. Certe volte dotati di sembianze antropozoomorfe e altre provenienti da altri mondi, frutto della contaminazione col mito e con la magia oppure esito di esperimenti scientifici o di storie personali traumatiche e misteriose. Per non parlare di quando a incarnare i villain sono gli eroi stessi che divengono malvagi “temporaneamente o per ragioni narrative”. Villain. Le radici del male spazia nei principali universi narrativi del fumetto statunitense in un multiforme carosello di materiali che unisce statue da collezione e albi rari, schede critiche, tavole e illustrazioni originali accompagnate dalle parole di alcuni degli artisti presenti a Romics con i loro malvagi negativi prediletti. La mostra è realizzata in collaborazione con CArt Gallery, Statue Collector di Fabrizio D’Amelia, Elite Talent Management e TomatoFarm Agency.

VEICOLI IMMAGINARI E DESIGN DI INVENZIONI TECNOLOGICHE: L’ARTE DI DAN WALKER. La ricerca di Romics sui grandi concept artist mondiali porta in Italia per la prima volta nell’edizione di ottobre il grandissimo talento del britannico Dan Walker, esperto di veicoli volanti e fantascientifici rover, moto, armi, props e non solo. La mostra a lui dedicata presenta lavori con cui l’artista ha contribuito al successo di franchise quali: The Dark Knight, Spider-man, Mission Impossible, Harry Potter, Justice League e Doctor Who.

TAKESHI KOIKE E LUPIN III. La collezione di cinque film firmata da Takeshi Koike per Lupin III è protagonista a Romics di uno speciale exhibit in cui sono esposti: artwork e bozzetti associati a still frame dei cinque film, silhouette dei personaggi, prodotti e merchandise ufficiale della serie e i poster giapponesi delle opere, con un approfondimento particolare sull’ultimo capitolo Lupin the IIIrd – The Movie – La stirpe immortale.

STEFANO BESSONI – ILLUSTRAZIONE, ANIMAZIONE E CINEMA. Un percorso e una lettura transdisciplinare che segue la carriera e l’immaginario di Stefano Bessoni dai suoi lavori per l’editoria alla regia per film in live action e in animazione stop motion fino alle opere illustrate e alle mostre dedicate ai grandi maestri che lo hanno ispirato nel tempo, primi tra gli altri Tim Burton e Peter Greenaway. Illustrazioni originali e stampe, materiali di lavoro, contributi video e cortometraggi sono presentati insieme ai bozzetti e ai puppet utilizzati nei lavori in stop motion.

TRA GLI HIGHLIGHTS DA NON PERDERE

MUSICOMICS – PREMIO ROMICS MUSICA PER IMMAGINI. La V edizione del Premio dedicato alle artiste e agli artisti che operano nel campo delle colonne sonore per cinema, tv e videogiochi, che vanta il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, la sesta collecting al mondo per raccolta di diritto d’autore e Nuovo IMAIE, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, la collecting italiana che si occupa della gestione e distribuzione dei diritti connessi degli Artisti Interpreti Esecutori. ll Premio alla Carriera Luigi Albertelli viene assegnato al Maestro Gianni Mazza, compositore, arrangiatore, pianista e direttore d’orchestra, il Premio della Critica Andrea Lo Vecchio viene conferito al Maestro Piero Cassano autore di sigle iconiche come Pollon, Sailor Moon, Nanà Supergirl e The Mask. Il Premio Speciale alle Produzioni Straniere, istituito in collaborazione con l’Associazione Compositori Musica per Film (ACMF) assegnato a Pino Donaggio, compositore di oltre cento colonne sonore per cinema e tv. In collaborazione con il dipartimento Film & TV di Sony Music Publishing (Italy), sarà conferito anche il Premio Miglior Sincronizzazione per progetti audiovisivi. La Cerimonia di Premiazione in programma sabato 3 ottobre e presentata da Andrea Agresti, storico inviato de Le Iene, svelerà i vincitori delle categorie in concorso.

THE BOYS E IL FASCINO NARCISISTA DEGLI ANTIEROI. Grazie anche al successo mondiale della serie televisiva, The Boys ha attualizzato e riscritto il ruolo degli antieroi nell’entertainment contemporaneo. Sabato 3 ottobre viaggeremo tra i cattivi più celebri di The Boys in un incontro con il fumettista statunitense Darick Robertson e il nordirlandese John McCrea.

ROMICS E WACOM: NASCE IL “WACOM VISIONARY ARTIST AWARD”. È Mirka Andolfo, tra le disegnatrici e autrici italiane più poliedriche e innovative del panorama italiano del fumetto indipendente e americano, la prima artista premiata dal Wacom Visionary Artist Award che verrà consegnato in occasione della celebrazione in programma sabato 3 ottobre. Mirka Andolfo sarà protagonista di un’intervista con performance live sul palco dedicata ad alcuni dei personaggi delle sue hit più conosciute e pubblicate in tutto il mondo.

NIENTE È IMPOSSIBILE PER… MARK COULIER. Il genio britannico del make-up e degli special effects, vincitore di tre Premi Oscar e tre BAFTA Awards per i film Povere creature, Grand Budapest Hotel e The Iron Lady e più volte candidato per il suo lavoro in Harry Potter e altri grandi franchise, sabato 3 ottobre racconta i dietro le quinte dello studio Coulier Creature FX per film quali Pinocchio (Matteo Garrone) e Bohemian Rapsody e con star hollywoodiane quali Meryl Streep, Emma Stone e Willem Dafoe.

TRA MONDI FANTASTICI, PAURE E MERAVIGLIA. La creazione di personaggi e mondi capaci di parlare alle nuove generazioni affrontando paure, crescita e identità attraverso la forza della narrazione è al centro dell’incontro tra due voci d’eccezione della creatività italiana: Barbara Canepa, firma di universi cult come W.I.T.C.H. (Giunti Editore), Monster Allergy (Tunué), Sky Doll (Tunué) e Greenwood (Tunué) e Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog (Bonelli Editore) e autrice di romanzi per ragazzi, tra cui Il ritornante e Horror Game. Un dialogo interamente dedicato all’immaginazione e all’affascinante costruzione delle storie.

ADORABILI CATTIVI! DISEGNARE E REINTERPRETARE UN VILLAIN, UN ANTIEROE O UN SEMPLICE ANTAGONISTA. Sabato 3 ottobre Due tra i disegnatori più noti in ambito europeo sul fumetto americano dell’universo DC Comics, Mikel Janin e Elena Casagrande, raccontano il proprio rapporto con i personaggi negativi e la propria interpretazione delle loro complesse identità. Esistono differenze di genere, licenze narrative o richieste particolari degli sceneggiatori, e dove si posa lo sguardo del disegnatore nel comprendere (e trasmettere) le radici del Male?

ZEROCALCARE TORNA A ROMICS protagonista di un atteso dialogo aperto, pronto a prendere direzioni impreviste tra nuovi e vecchi racconti. L’incontro, guidato dal giornalista Riccardo Corbò, racconta il percorso artistico di uno tra i più influenti narratori contemporanei.

RUBARE L’ANIMA AD ANTIEROI, FALSI EROI E TEMIBILI “CATTIVI”. C’è un villain in ognuno di noi, e ognuno di noi ha il suo villain preferito. Capita anche ai grandi disegnatori e autori di fumetti che nella loro carriera sono chiamati a interpretare le ferite inconsce, i traumi e i disagi sociali che rendono grandi i personaggi negativi più amati del fumetto statunitense. Domenica 4 ottobre, a parlarne, i fumettisti Leandro Fernandez e Otto Schmidt, tra i maggiori talenti del fumetto targato DC Comics e Marvel, e il fumettista R. M. Guera.

FUMETTI, DRAGHI E TORTE SALATE IN ITALIA (1996 – 2026): STORIA DI UNA SERIE CULT.L’evento celebra il trentesimo anniversario dell’arrivo in Italia di Bone di Jeff Smith, pietra miliare del fumetto d’avventura e fantasy. In collaborazione con Lo Spazio Bianco, il panel vedrà la partecipazione di Michele Foschini (Bao Publishing), Matteo Cinti e GianLorenzo Franzì (Lo Spazio Bianco). Un viaggio tra aneddoti, ricordi editoriali e la magia di una saga intramontabile che ha segnato intere generazioni di lettori.

DAL FUMETTO AL GAMING: LE INIZIATIVE DELLA REGIONE LAZIO. Presso lo stand regionale, nel Padiglione 6, il FabLab Lazio, in collaborazione con la Scuola di Fumetto, Illustrazione e Manga Pencil Art, proporrà un ricco programma di appuntamenti dedicati al mondo del fumetto, dell’illustrazione e del manga. In calendario otto incontri, distribuiti tra sessioni mattutine e pomeridiane, che vedranno protagonisti illustratori, fumettisti e mangaka professionisti. Il programma prevede talk, interviste e confronti con gli autori, affiancati da dimostrazioni dal vivo durante le quali gli artisti realizzeranno opere davanti al pubblico e da sessioni live che offriranno ai visitatori l’opportunità di assistere ai processi creativi e alle tecniche del settore. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile provare in anteprima videogiochi e giochi da tavolo sviluppati nell’ambito di Zagarolo Game City, il programma regionale di accelerazione dedicato all’industria del gaming e gestito dallo Spazio Attivo LOIC di Zagarolo di Lazio Innova. Nel corso dell’evento troverà spazio anche la presentazione di BellaXNoi”, la nuova Carta Giovani della Regione Lazio, pensata per offrire opportunità, agevolazioni e servizi dedicati alle giovani generazioni del territorio.

LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, CAPITALE EUROPEA DELLO SPAZIO 2026 A ROMICS. In questa edizione prende avvio una collaborazione istituzionale con la Città Metropolitana di Roma Capitale, che si articolerà in due progetti: il primo dedicato allo spazio, nell’anno in cui la Città Metropolitana guida la scena spaziale europea assumendo la presidenza della CVA (Communauté des Vega et Ariane), la prestigiosa rete europea che riunisce le istituzioni, le agenzie, i territori e le imprese direttamente legati allo sviluppo e alla produzione dei lanciatori Ariane e Vega; il secondo con al centro le scuole, attraverso un concorso rivolto agli studenti del territorio metropolitano con a tema la creatività e la rigenerazione urbana.

T’IMMAGINI PINOCCHIO: INCONTRO CON MATTEO GARRONE, STEFANO BESSONI E ENZO D’ALÒ.

Con la sua meravigliosa capacità affabulatoria, Pinocchio è, tra le altre cose, anche il perfetto prototipo di qualsiasi autore e artista delle arti visive e del cinema. Sabato 3 ottobre a ragionare sul genio del burattino e di Collodi saranno tre dei principali registi italiani che gli hanno dedicato una delle loro meravigliose opere: Matteo Garrone, col film del 2019 vincitore di 5 David di Donatello e candidato a 2 Oscar, Enzo D’Alò con la sua opera d’animazione del 2012 candidata agli European Film Awards e vincitrice di un Nastro d’Argento, e Stefano Bessoni col suo Pinocchio in stop motion.

A ROMICS UN VIAGGIO NEI MESTIERI E NEI PROCESSI CREATIVI CHE DANNO VITA ALLE GRANDI PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E SERIALI: Nella cornice di Romics approda Heroes International Film Festival, il “festival delle maestranze” del Cinema e della Serialità, giunto alla sua settima edizione. Un appuntamento dedicato alle professionalità e ai nuovi talenti dell’industria cinematografica e audiovisiva, con ospiti e premi internazionali, una film school, incontri e proiezioni in anteprima. Nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, un ricco programma esplorerà le contaminazioni tra cinema e arti visive nei generi horror, sci-fi, adventure, thriller e cross-over, coinvolgendo giovani professionisti e studenti delle accademie e delle scuole italiane di cinema e d’arte. Al centro, il lavoro “dietro le quinte” del Cinema e delle Serie, raccontato da artisti di fama internazionale: Dan Walker (Batman, Mission: Impossible, Spider-Man), Andrea Salvatori (Magic: The Gathering, Gli Anelli del Potere, House of the Dragon), Mark Coulier (Povere creature, Wicked, The Witcher), Pino Donaggio (Carrie, Lo sguardo di Satana, Blow Out), Erika De Nicola (Due Spicci), Noemi Marchica (Diabolik, Ammore e malavita, Ammazzare stanca) e Pietro Scola di Mambro (Pinocchio, Spider-Man: Brand New Day, Wicked, Dogman) e Stefano Lodovichi (Il Falsario, Il Cacciatore, Christian).

OLIVER ONIONS & ANIMENIACS: LE SIGLE E LE COLONNE SONORE CHE HANNO FATTO LA STORIA. I leggendari fratelli Guido e Maurizio De Angelis, per la prima volta sul paco di Romics, proporranno le loro indimenticabili colonne sonore per i film, da Bud Spencer e Terence Hill a sigle cult come Sandokan. L’ ensemble vocale Animeniacs Corp arricchirà lo show portando sul palco le più amate sigle dei cartoni animati di diverse generazioni. Domenica 4 ottobre un imperdibile viaggio musicale tra cinema, televisione e animazione che celebrerà la storia della cultura pop.

CRISTINA D’AVENA LIVE! L’iconica voce delle sigle dei cartoni animati si esibirà in un imperdibile live sabato 3 ottobre. Regina intramontabile con oltre 40 anni di successi, Cristina D’Avena esordisce a soli 3 anni allo Zecchino d’Oro con Il valzer del moscerino. Tra gli ospiti più attesi di Romics, ci regalerà emozioni, energia e divertimento: un evento speciale per cantare e saltare tutti insieme a squarciagola sulle note dei suoi successi.

TRA LE SIGLE SPRINTA E VA! Nel 2026 il Maestro Vince Tempera celebra ben 60 anni di straordinaria carriera tra Sanremo, grandi collaborazioni della musica italiana e sigle cult. Per l’occasione, festeggia questo traguardo unendo le forze con i Raggi Fotonici, che celebrano 30 anni di attività nel mondo dell’animazione. Domenica 4 ottobre, insieme saliranno sul palco per un imperdibile concerto-evento: uno show intergenerazionale che spazierà tra i successi storici del Maestro e le sigle dei cartoni animati più amate, da Ufo Robot a Gumball.

OMAGGI DOPPIATI: LE VOCI CULT A ROMICS. Tre imperdibili appuntamenti dedicati al doppiaggio di altrettante serie che hanno segnato la cultura pop recente: Hazbin Hotel, The Boys e Squid Game. Un viaggio straordinario dietro le quinte per scoprire i segreti e la magia di dare voce a personaggi iconici, arricchito dalla partecipazione dei doppiatori ufficiali. Per Hazbin Hotel ci saranno Rossa Caputo (Charlie Stella del Mattino), Edoardo Stoppacciaro (Sir Pentious) e Emanuela Ionica; per The Boys interverranno Perla Liberatori, Alex Polidori (Hughie Campbell) e Davide Perino (Abisso); infine, per Squid Game il pubblico potrà incontrare Omar Vitelli (Nam Gyu, concorrente 124), Livia Amatucci (Kim Jun-Hee, concorrente 222), Marco Briglione (il detective Hwang Jun-Ho) e Guendalina Ward (Cho Hyun-Ju, concorrente 120). Un’occasione unica per scoprire il talento dei professionisti che hanno reso celebri in Italia questi grandi successi televisivi.

GRANDE NOVITÀ DELLA 37ª EDIZIONE DI ROMICS. ll nuovo spazio interamente dedicato e pensato come un punto d’incontro privilegiato tra autori, collezionisti e appassionati. Un’area in cui gli ospiti protagonisti di questa edizione saranno al centro di un’esperienza dedicata al collezionismo d’autore: sarà possibile incontrarli, richiedere commission, ottenere dediche e acquistare tavole e opere originali, entrando in contatto diretto con gli artisti e con il loro lavoro. Tra i protagonisti, e attesissimi ospiti: Elena Casagrande eccellenza italiana nel panorama internazionale, vincitrice di un Eisner Award per la serie Marvel Black Widow e firma di primo piano su numerose testate di successo tra Stati Uniti e Italia; Leandro Fernández talentuoso fumettista noto per aver illustrato The Old Guard e importanti storie per Marvel e DC, tra cui Batman: Gotham by Gaslight – The Kryptonian Age; R.M. Guéra maestro della Nona Arte e autore dal tratto intenso, acclamato per la serie cult Scalped, The Goddamned e l’adattamento a fumetti di Django Unchained; Mikel Janín celebre disegnatore di punta della DC Comics, noto per il suo straordinario ciclo di Batman scritto da Tom King e per il suo stile elegante e cinematografico; John McCrea fumettista di lungo corso e co-creatore insieme a Garth Ennis della serie cult Hitman, oltre ad aver lavorato su grandi franchise per Marvel e DC; Darick Robertson autore e co-creatore statunitense di pilastri del fumetto americano come The Boys, Transmetropolitan e Happy!, le cui opere hanno ispirato celebri serie televisive. Otto Schmidt, fumettista e illustratore russo celebre per i suoi lavori su Green Arrow, Hawkeye: Freefall e DC vs. Vampires; Mirka Andolfo, fumettista e illustratrice italiana di rilievo internazionale, celebre per le sue opere autoriali di grande successo come Sweet Paprika, Unnatural e Mercy; LRNZ fumettista e illustratore italiano noto per il suo stile grafico fortemente ispirato alla cultura mecha e al design, celebre soprattutto per il graphic novel di fantascienza Golem.

L’ARTIST ALLEY E LA SELF AREA. Crescono sempre di più le aree dedicate all’arte e alla creatività tra grandi autori e tantissime autoproduzioni. Nel Padiglione 7, l’Artist Alley ospita oltre 60 autori professionisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Valeria Abatzoglu, Fabio Celoni, Mauro De Luca, Valerio Forconi, Maurizio Di Vincenzo, Adriana Farina, Marco Gervasio, Francesco Guerrini, Cristiana Leone, Giuseppe Matteoni, Paolo Mottura, Federica Salfo e Eva Villa.

Contemporaneamente, il Padiglione 6 accoglie la Self Area, uno spazio in forte espansione che quest’anno vede la partecipazione di oltre 60 autori indipendenti e 26 collettivi. Un’area dinamica dedicata alle autoproduzioni di fumetto, illustrazione, giochi da tavolo e giochi di carte, che offre una vetrina d’eccezione a progetti originali e indipendenti.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Yoshiko Watanabe, Romics d’Oro 2022, e Tito Faraci, Romics d’Oro 2019, raccontano l’evoluzione del loro mestiere e le trasformazioni che hanno attraversato il fumetto, l’illustrazione, il cinema e l’animazione. In anteprima a Romics Simple&Madama presentano Frankenstein, il nuovissimo adattamento a fumetti della collana Da Puara! edita Tunué; in collaborazione con Gallucci Editore l’autore S.C. Alder racconta il suo ultimo romanzo di genere fantasy L’Arrampicacielo accompagnato dal live drawing di Umberto Stagni. La casa editrice GigaCiao protagonista con tre anteprime speciali: Fraffrog presenta Rupert – Una rana va a scuola, il nuovo libro a fumetti per scoprire da vicino l’universo creativo dell’autrice e lasciarsi conquistare dall’ironia inconfondibile di Rupert; Sio nell’incontro con Dado, Giacomo Kaison Bevilacqua e Fraffrog, presenta Evviva che bello! Verde la sua nuova, coloratissima raccolta; Giacomo Kaison Bevilacqua racconta il suo nuovo libro I Superpoteri di Panda, realizzato insieme a Mazzucchelli. Sabato 3 ottobre Kendal sarà inoltre presente allo stand di Gigaciao, pronto a incontrare i fan. Il lancio della quinta edizione del concorso Disegniamo il Maggio – Contest per illustratori per l’ideazione dell’immagine della campagna nazionale per la promozione della lettura de Il Maggio dei Libri 2027, organizzato e promosso da Romics, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura. In collaborazione con Bakemono Lab, le autrici Michela Sonno e Claudia Conte sono protagoniste dell’incontro dedicato al loro volume Le parole nel pozzo per accompagnare i bambini e le bambine alla scoperta delle proprie emozioni; Barbara Canepa e Katja Centomo presentano Magica, la nuova collana indipendente da loro ideata e nata dall’alleanza internazionale tra Tunué, Éditions Oxymore e Red Whale. Paolo Barbieri, uno dei più celebri illustratori fantasy italiani, racconta le tappe della sua carriera e le passioni che hanno alimentato il suo universo creativo; Trend e competenze del futuro: Look4ward – Build Your Future organizzato da Intesa Sanpaolo, un incontro dedicato agli studenti delle Scuole secondarie di II grado e delle Università in programma giovedì 1° ottobre. Un incontro speciale con la presentazione di Oceani di carta (Salani Editore) il romanzo a quattro mani di due grandi sceneggiatori: Enzo D’Alò, direttore della Gabbianella e il gatto e Giacomo Scarpelli, nominato agli Oscar. In collaborazione con Gallucci Editore il campione mondiale e olimpico Massimiliano Rosolino, impegnato a diffondere la cultura del nuoto e dello sport, presenta Il nuoto di Massimiliano Rosolino, il suo moderno e agevole manuale illustrato per scoprire tutto ciò che conta sul nuoto contemporaneo in dialogo con il telecronista sportivo Sandro Fioravanti. A Romics LRNZ racconta il secondo volume di Geist Maschine (Bao Publishing) e dialoga con Lino Grandi sulle contaminazioni tra natura, tecnologia e sulle influenze di manga, cinema, animazione e letteratura. Incontro in collaborazione con Wacom. Giovedì 1 ottobre Maicol & Mirco e Vitt Moretta raccontano La fine del mondo, la rivista mensile a fumetti pubblicata da Il Manifesto. Un incontro per scoprire un progetto editoriale che unisce grandi autori e nuovi talenti. Il Movie Village di Romics torna ad animarsi con le divertenti installazioni che propongono al pubblico esperienze immersive e ingaggianti legate ai titoli più attesi dell’autunno. Tra i film presenti ad ottobre: Streetfighter, in collaborazione con Eagle Pictures; l’attesissimo Clayface e un panel dedicato con Antonio Bracco (Comingsoon.it), Eva Carcucci ed Elena Casagrande (disegnatrice DC Comics) in collaborazione con Warner Bros. Pictures. In occasione del cinquantenario di Carrie – Lo Sguardo di Satana, Romics celebra il film e le sue musiche in un incontro esclusivo alla presenza del compositore della colonna sonora Pino Donaggio. Il premio speciale “Miglior Corto Universitario” assegnato da Romics tra i cortometraggi di Studenti in Corto, il progetto di Rai Cinema dedicato alla valorizzazione dei giovani autori e dei linguaggi emergenti, realizzato in collaborazione con il mondo delle Università e scuole di cinema italiane. Tra gli appuntamenti più attesi confermati il Cosplay Kids, con la conduzione delle giovani cosplayer Saky Fury e Giorgia Piancatelli e il Romics Cosplay Award, che selezionerà, tra i tanti premi in palio, la coppia cosplay che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale del World Cosplay Summit (Nagoya, 2027). Sempre più ricco di appuntamenti è lo spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli: l’Area Kids ospita tantissimi laboratori creativi e di disegno alcuni dei quali realizzati in collaborazione con Sinnos Editore, Franco Cosimo Panini, BeccoGiallo e Tunué. L’area gaming di Romics torna protagonista con un’offerta ricca e trasversale, tra grandi classici, novità e titoli per tutti i gusti. Ampio spazio al free play, con numerose postazioni a disposizione del pubblico: FC 27 su PlayStation 5, Super Smash Bros. e Mario Kart 8 Deluxe su Nintendo Switch, Mario Kart World su Nintendo Switch 2, Wii Sports su Wii, Tekken 8, Mortal Kombat 11 e Dragon Ball: Sparking! Zero su PlayStation 5. Non mancherà inoltre un’area dedicata al retrogaming, con console che hanno segnato la storia del videogioco, da PlayStation 1 a Super Nintendo e NES, fino a Xbox 360 e ad altre piattaforme iconiche. Per la prima volta a Romics, Riccardo Azzali fisico teorico, saggista e noto divulgatore scientifico italiano, celebre per il suo progetto di divulgazione online Filosofiascienza, sarà protagonista di un incontro speciale domenica 4 ottobre confronta i cattivi di film e fumetti con le vere minacce del futuro. Massimiliano Stazi, in arte Save a Gamer, uno dei maggiori divulgatori videoludici, presenta in anteprima a Romics domenica 4 ottobre il suo libro illustrato Sono solo videogiochi (Rizzoli).

Tutti gli ospiti che prenderanno parte alla 37^ edizione di Romics sono online su www.romics.it.

Romics è organizzata da Fiera Roma e ISI.Urb.

Con il sostegno della Regione Lazio, attraverso il soggetto attuatore di Lazio Innova, e la Camera di Commercio di Roma, con il supporto dell’Azienda Speciale Sviluppo e Territorio

Con il Patrocinio Ministero della Cultura, Centro per il libro e la lettura – Istituto Autonomo del Ministero della Cultura, Roma Capitale.

Partner: IOEA – International Otaku Expo Association, World Cosplay Summit, Heroes – International Film Festival, I Castelli Animati, Città dell’Animazione.

Media Partner: RAI, Lo Spazio Bianco, Passion4Fun, Comingsoon.it, Atac, Radio Globo.

Content Partner: RaiNews.it

Romics è una fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficiale riconosciuto da Accredia.

INFORMAZIONI IN BREVE

Quando: da giovedì 1 a domenica 4 ottobre dalle ore 10:00 alle 20:00.

Dove: Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma, ingresso Nord ed ingresso Est (tutti i giorni)

Organizzatori: Fiera Roma e ISI.URB

Ingresso: L’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.

Costo dei biglietti:

Giovedì e venerdì € 12.00 (+ € 1.50 di commissione)

Sabato e domenica € 15.00 (+ € 1.50 di commissione)

Abbonamento 4 giorni € 40.00 (+ € 1.50 di commissione)



Aggiornamenti:

www.romics.it

https://www.facebook.com/RomicsOfficial

https://www.instagram.com/romicsofficial

https://www.tiktok.com/@romicsofficial

Contatti:

Mail: info@romics.it

Tel: 06.93956069 / 06.9396007

DA TUTTO IL MONDO, A ROMICS LE GRANDI STORIE CHE ACCENDONO L’IMMAGINARIO.

ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE