La terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture porta al Salone delle Colonne all’EUR due giorni di sfilate, nuovi talenti ed ecosostenibilità, con ambasciatori internazionali e un focus sulla legalità.

Rome Fashion Show #Haute Couture 2026 al Salone delle Colonne

Il 18 e 19 luglio 2026 torna a Roma la terza edizione del Rome Fashion Show #Haute Couture, in programma nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne all’EUR, in Piazza Guglielmo Marconi 26C. Due giornate dedicate all’alta moda, ai nuovi talenti e all’ecosostenibilità, con sfilate che vedranno protagonisti stilisti affermati e ambasciatori internazionali.

Patrocini, direzione artistica e maison protagoniste

L’edizione 2026 del Rome Fashion Show #Haute Couture gode del patrocinio di CONFIINE Confederazione Imprenditori Italiani in Europa, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Lazio, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, di CNA Federmoda, Fondazione Campagna Amica, Fondazione UniVerde, Coldiretti Donne e Terranostra agriturismo e ambiente. Il progetto nasce dall’esperienza trentennale nel settore moda del Direttore Artistico Steven G. Torrisi, con l’obiettivo di riportare Roma al centro del panorama internazionale dell’eleganza e del design.

In passerella sfileranno le creazioni delle storiche case dell’Alta Moda italiana Gianni Calignano, Giovanni Cannistrà, Franco Ciambella, Nino Lettieri, Michele Miglionico e Gian Paolo Zuccarello. Accanto a loro, i nuovi ambasciatori dell’Alta Moda come Mario Benton dagli USA, Pina Grasso dalla Sicilia, Salvatore Pappacena dalla Campania, Pietro Paradiso dalla Puglia e Rezarta Skifteri dall’Albania, oltre a una selezione di talents tra cui Paola Bignardi, Concita Petralito, Istituto Aniene, Swiss Fashion Impulse e Scuola di Moda Lugano, Saro Mattia Taranto.

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Ecosostenibilità, legalità e il nuovo “Re-Eco Fashion Award”

Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema dell’ecosostenibilità, con le capsule firmate Coldiretti e realizzate dai designer Federica Tavian, Flavia Sbroili, Candida Piscitelli e Mattia Morbidoni, seguite dalle creazioni di Concita e Paola Bignardi. La Fondazione UniVerde, con il direttore Giuseppe Di Duca, presenterà il nuovo progetto “Re-Eco Fashion Award”, sinergia nata con il Comitato Tecnico di Rome Fashion Show #Haute Couture e il direttore artistico, che nel 2027 darà vita a un contest tra brand con una borsa di studio dedicata.

Il 18 luglio, oltre alle sfilate dei cadetti ecosostenibili e Haute Couture, è previsto anche un momento di confronto tra professionisti, istituzioni, mondo della cultura, della giustizia e della comunicazione sui temi della legalità, della prevenzione della violenza, dell’educazione affettiva e del rispetto della persona. Il talk sarà moderato dagli avvocati Bartolomeo Giordano e Romina Lanza, insieme alla giornalista Marialuisa Roscino, con la partecipazione di esperti del settore sanitario, legale e del mondo produttivo.

Programma, sponsor e diretta mondiale

Il programma del 18 luglio prevede, dalle 17.00, il talk sulla violenza di genere e a seguire le sfilate ecosostenibili dei cadetti 2026 con Coldiretti Donne, Concita, Paola Bignardi, Swiss Fashion Impulse e Scuola di Moda Lugano, Concita Haute Couture, Saro Mattia Taranto, ancora Paola Bignardi e Istituto Aniene. Il 19 luglio sarà invece dedicato alle sfilate degli Ambasciatori Senior e Ambasciatori 2026, con in passerella, tra gli altri, Gianni Calignano, Mario Benton, Giovanni Cannistrà, Rezarta Skifteri, Franco Ciambella, Pietro Paradiso, Nino Lettieri, Salvatore Pappacena, Michele Miglionico, Pina Grasso e Gian Paolo Zuccarello.

Sponsor delle due giornate è Pantheon Roma, realtà della profumeria artistica che intreccia fragranze, arte e memoria in dialogo con la città eterna. L’evento sarà trasmesso in diretta mondiale su MR TV Models Runway di Giancarlo Presutto. Il make-up delle modelle è affidato a Jonathan Tabacchiera, mentre l’hairstyling sarà curato da Barbaro Virgillito, Pietro Ciuccio e Federico Donnarumma. L’ingresso alle serate è previsto esclusivamente su invito.

Foto: Ufficio Stampa