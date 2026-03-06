Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, torna per la sua quinta edizione dal 16 al 22 marzo nella Capitale

Roma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco Patrignani, torna così per la sua quinta edizione dal 16 al 22 marzo nella Capitale pronta a celebrare ancora una volta la musica che rende indimenticabile il cinema. Una settimana di esclusive, grandi eventi, incontri e dibattiti gratuiti con i protagonisti del settore. Un festival che prende vita tra l’Auditorium della Conciliazione e nei luoghi dove è stato ideato: il Forum Theatre e i Forum Studios, ovvero gli storici studi fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov. Le prime tre giornate (dal 16 al 18 marzo) sono dedicate al centenario del grande compositore Piero Umiliani: pioniere del Jazz in Italia e figura centrale della musica per il cinema (ha composto oltre 150 colonne sonore, tra cui I soliti ignoti di Mario Monicelli), è l’autore dell’intramontabile Mah Nà Mah Nà ed è ancora oggi un punto di riferimento per giovani musicisti, producer e dj internazionali che ne reinterpretano il sound. A lui Roma Film Music Festival dedica due concerti e una mostra immersiva che trasporterà il pubblico in un viaggio multisensoriale tra immagini, archivi sonori e ambientazioni suggestive. Lunedì 16 marzo alle ore 20,30 si inizia con “GEGÈ MUNARI & FRIENDS”, il live guidato da Gegè Munari, storico batterista di Piero Umiliani ed Ennio Morricone. 92 anni di energia e vitalità artistica, travolgerà il pubblico del Forum Theatre con una serata di grande intensità arricchita dalla presenza di special guest e ospiti a sorpresa.Martedì 17 marzo dalle 10 alle 19 l’intera giornata è dedicata alla Mostra immersiva Piero Umiliani 100th anniversary con listening sessions in vinile e ospiti speciali. La mostra è visitabile anche un’ora prima dei concerti di lunedì 16 e mercoledì 18 marzo, in questa occasione solo per chi ha acquistato i biglietti dei live. Mercoledì 18 marzo alle ore 21 il Forum Theatre apre le porte a un concerto speciale dei CALIBRO 35 dedicato a Piero Umiliani. La band più cinéphile della scena musicale europea sale sul palco in assetto immersivo: un’esperienza sonora di grande impatto capace di mettere in dialogo la scrittura visionaria del Maestro con l’energia esplosiva e la cifra stilistica inconfondibile della formazione. Segue uno speciale doppio djset a cura di DJ Frankie45 e Jolly Mare. Giovedì 19 marzo alle ore 21 Roma Film Music Festival presenta per la prima volta in Italia la leggenda RANDY KERBER, il pianista che ha accompagnato le emozioni del cinema mondiale. Storico collaboratore di John Williams e interprete originale di colonne sonore iconiche tra cui Harry Potter, Titanic, La La Land e Forrest Gump (suo il pianoforte nella celebre scena con la piuma che apre il film con Tom Hanks) presenta in prima mondiale il concerto immersivo “The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber”. Una produzione in collaborazione con Robert Townson Productions. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi – in concerto è l’evento di chiusura del festival: sul grande schermo l’intero film in alta definizione, mentre sul palco l’Orchestra Italiana del Cinema – nella sua formazione più ampia di 80 elementi – interpreta dal vivo, in perfetto sincrono con la pellicola, la colonna sonora. Tra temi immortali e orchestrazioni monumentali, le leggendarie musiche di John Williams – impresse nella memoria collettiva – tornano a vivere con una grande orchestra sinfonica a 43 anni dal debutto cinematografico. L’epica lotta tra l’Alleanza Ribelle e l’Impero Galattico di George Lucas si riaccende all’Auditorium Conciliazione di Roma sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30) con il direttore d’orchestra Ernst Van Tiel; e ancora al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con il Maestro Benjiamin Pope sabato 2 maggio (ore 21) e domenica 3 maggio (ore 15 e 19,30), in occasione dello Star Wars Day.Sei repliche e due città per assistere al travolgente cine-concerto che nel capoluogo lombardo coincidono con le attesissime celebrazioni per lo Star Wars day, all’insegna del motto May the fourth be with you.Come ogni edizione, anche quest’anno il festival ospita i Film Music Talks a cura di Massimo Privitera e Marco Patrignani: un ciclo di incontri gratuiti dedicati ai protagonisti della musica per il cinema, pensato come spazio di alta divulgazione culturale e confronto tra industria e formazione (la prenotazione è obbligatoria tramite form sul sito ufficiale romafmf.com).Lunedì 16 Marzo si inizia ai Forum Studios (ore 17) con “Il Suono dell’immagine”, a cura di Paolo Vivaldi, autorevole compositore di colonne sonore per il teatro, cinema e fiction. Martedì 17 marzo gli appuntamenti si svolgono al Forum Theatre. Si inizia (ore 12) con Massimo Privitera e Daniela Bocconi e la presentazione del libro “La sinfonia delle emozioni” (Edizioni Bietti). Nel pomeriggio (ore 16) in programma “Piero Umiliani: incontro ravvicinato con un gigante della Musica”. Intervengono le figlie Alessandra ed Elisabetta Umiliani con Claudio Fuiano, produttore discografico specializzato in colonne sonore. Insieme presentano un’intervista inedita a Piero Umiliani realizzata da Fuiano e registrata nel 1990, preziosa testimonianza del suo pensiero artistico e del suo metodo compositivo. Ancora protagoniste, le sorelle Umiliani dialogano con la cantautrice Joan Thiele alle ore 17 e a seguire con Jolly Mare, tra i più talentuosi dj e producer italiani. Mercoledì 18 marzo ai Forum Studios (ore 17,30) Randy Kerber e Robert Townson, storico produttore e curatore discografico, sono i protagonisti di un panel dedicato all’eccellenza musicale nel cinema internazionale. A seguire (ore 19) le sorelle Umiliani parlano dell’eredità artistica e culturale del padre con i Calibro 35, da sempre legati artisticamente alla figura del compositore. Giovedì 19 marzo ai Forum Studios (ore 14,30) in programma “Il ruolo autoriale del compositore nell’opera filmica”, a cura dell’Associazione Compositori Musica per Film (ACMF), con il Presidente Roberto Pischiutta e il Consigliere Marco Tesconi. Partecipano Lorenzo D’Amico De Carvalho di 100 Autori e Francesco Martinotti Presidente ANAC. Sempre nel pomeriggio (ore 16) un incontro dedicato al panorama internazionale con i rispettivi direttori artistici dei festival gemellati con Roma Film Music Festival: Marco Patrignani si confronta con Diego Navarro di Fimucité – Tenerife International Film Music Festival e Agata Grabowiecka di Krakow Film Music Festival per esplorare visioni artistiche e strategie culturali condivise. Alle 17,30 l’appuntamento è “Le tre anime di un film: regia, montaggio, musica”, con il compositore Fabio Massimo Capogrosso, la montatrice Francesca Calvelli e il regista Gianluca Jodice. Alle ore 19 la giornata si conclude con la presentazione del libro “Ennio Morricone: il genio, l’uomo, il padre”, scritto dal figlio Marco Morricone e dal giornalista Valerio Cappelli (Sperling & Kupfer Editore). Con gli autori dialogano Andrea Scassola e il regista e attore Sergio Rubini. Un viaggio lungo una vita tra resoconti di prima mano e retroscena svelati, con gli interventi musicali di Andrea Morricone.Con questa edizione – afferma Marco Patrignani, ideatore e fondatore del Festival, presidente dell’Orchestra Italiana del Cinema e patron degli storici Forum Studios – vogliamo unire memoria e dimensione internazionale. Il centenario di Piero Umiliani rappresenta le nostre radici culturali, mentre Star Wars in Concerto sprigiona tutta la potenza della formula film con orchestra dal vivo, capace di incantare e travolgere gli spettatori di ogni età. Un festival che mette al centro la grande musica del cinema come patrimonio culturale condiviso, tra memoria, ricerca e spettacolo. Roma Film Music Festival è un appuntamento che la città vive con entusiasmo e passione: dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Quest’anno, grazie al lavoro di Marco Patrignani e del suo staff, Roma ospiterà per la prima volta in Italia la leggenda delle colonne sonore di Hollywood Randy Kerber. Tra le altre novità, che siamo orgogliosi di organizzare, anche la riproduzione con l’orchestra dal vivo del VI episodio di Star Wars – Il ritorno dello Jedi. La scelta di puntare sulla nostra città ci rende orgogliosi, è la conferma di quanto sia tornata attrattiva e affidabile. Questo Festival arricchirà la già molto varia e densa programmazione culturale, musicale e d’intrattenimento di Roma. La partnership con il festival conferma l’impegno del Gruppo Unipol nel promuovere iniziative che avvicinano il grande pubblico alla cultura, alla musica, al mondo artistico, valorizzando creatività e talento, afferma Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image del Gruppo Unipol. Musica e cinema rappresentano un connubio affascinante e virtuoso che ha la rara capacità di creare emozioni indelebili, raccontare storie uniche, e saper generare valore per la collettività unendo generazioni e sensibilità diverse.Anche quest’anno Roma Film Music Festival gode del prezioso supporto del main sponsor Unipol e del media partner RDS 100% Grandi Successi, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Roma Capitale Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Hospitality partner è Raddison Blue Ghr Roma, Mobility Partner Mooney Go, Festival Partner è NUOVO IMAIE, Food Partner Magnolia Eventi. Web Media Partner Colonnesonore.net e Soundtrackfest.com. Confermati i gemellaggi con il Krakow Film Music Festival e il Fimucité di Tenerife, i più importanti festival internazionali dedicati alle colonne sonore, ancora una volta uniti in un costante scambio culturale e artistico.“Star Wars – il ritorno dello jedi” è un evento in licenza ufficiale Disney Concerts, in associazione con Lucasfilm and Warner/Chappel Music. ©️ All rights reserved. Il concerto ha una durata di 2 ore e 50 minuti.

ROMA FILM MUSIC FESTIVAL 2026

DAL TRIBUTO A PIERO UMILIANI A STAR WARS, TORNANO I GRANDI PROTAGONISTI DELLE COLONNE SONORE

Per il centenario del grande compositore una mostra immersiva e i concerti di Gegè Munari Quintet e Calibro 35. “Il ritorno dello Jedi” sonorizzato dal vivo in esclusiva e per la prima volta in Italia la leggenda Randy Kerber, il pianista di Harry Potter e Forrest Gump. Incontri e dibattiti gratuiti per svelare il dietro le quinte degli spartiti.

STAR WARS IL RITORNO DELLO JEDI IN CONCERTO – ESCLUSIVA NAZIONALE

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=13AZNbFEs84

Auditorium Conciliazione – Roma

Sabato 21 marzo (ore 21) e domenica 22 marzo (ore 15 e 19,30)

Teatro Lirico Giorgio Gaber – Milano

Sabato 3 maggio (ore 21) e domenica 4 maggio (ore 15 e ore 19,30)

In prima assoluta italiana un nuovo capitolo di Star Wars, “Il ritorno dello Jedi”, sonorizzato dal vivo; e l’omaggio a un gigante come Piero Umiliani con una mostra immersiva e i live dei Calibro 35 e Gegè Munari Quintet. Ancora, suona per la prima volta in Italia la leggenda delle colonne sonore di Hollywood Randy Kerber: il pianista di Harry Potter e Forrest Gump (per citarne due su tutti) presenta per la prima volta al pubblico del festival il concerto immersivo “The Piano in Hollywood – A Night with Randy Kerber”.

ROMA FILM MUSIC FESTIVAL 2026 – CALENDARIO

LUNEDÌ 16 MARZO

Ore 17.00 – Forum Studios, Studio A

Panel con Paolo Vivaldi, Il suono dell’immagine (evento gratuito).

Ore 20.30 – Forum Theatre

Concerto “GEGÈ MUNARI & FRIENDS” con Gegè Munari e ospiti a sorpresa.

MARTEDÌ 17 MARZO

Dalle 10 alle 19 – Forum Theatre

Mostra immersiva Piero Umiliani 100th anniversary con listening sessions in vinile e ospiti speciali (evento gratuito).

Ore 12 – Forum Theatre

Presentazione del libro La sinfonia delle emozioni di Massimo Privitera e Daniela Bocconi, Edizioni Bietti (evento gratuito).

Ore 16 – Forum Theatre

Panel: Piero Umiliani: incontro ravvicinato con un gigante della Musica

Con Claudio Fuiano, Alessandra ed Elisabetta Umiliani (evento gratuito).

Ore 17,30 – Forum Theatre

Talk con le sorelle Umiliani e Jolly Mare, dj e producer (evento gratuito).

MERCOLEDÌ 18 MARZO

Dalle ore 17.30 Alle 18.30 – Forum Studios, Studio A

Panel con Randy Kerber e Townson (evento gratuito).

Dalle ore 19 Alle Ore 19.45 – Forum Studios, Studio A

Panel con Calibro 35 e Sorelle Umiliani (evento gratuito).

Ore 21 – Forum Theatre

Concerto CALIBRO 35 dedicato A Piero Umiliani.

GIOVEDÌ 19 MARZO

Ore 14.30 – Forum Studios, Studio A

Panel: Il ruolo autoriale del compositore nell’opera filmica.

Con: Francesco Martinotti, presidente ACMF (Associazione Compositori Musica per Film), Pivio (Presidente), Marco Testoni (Consigliere) e Lorenzo D’amico, presidente 100 autori (evento gratuito).

Ore 16.00 – Forum Studios, Studio A

Panel con Diego Navarro, Marco Patrignani e Agata Grabowiecka (evento gratuito).



Ore 17.30 – Forum Studios, Studio A

Panel: Le tre anime di un film: regia, montaggio, musica, con Fabio Massimo Capogrosso, Francesca Calvelli e Giuliano Jodice (evento gratuito).

Ore 19:00 – Forum Studios, Studio A

Presentazione del libro Ennio Morricone. Il genio, L’uomo, Il padre di Marco Morricone e Valerio Cappelli (Sperling & Kupfer Editore).

Modera: Andrea Scassola. Con la partecipazione straordinaria di Sergio Rubini e interventi musicali di Andrea Morricone (evento gratuito).

Ore 21 – Forum Theatre

Concerto di Randy Kerber

SABATO 21 MARZO

Ore 21 – Auditorium Conciliazione

Star Wars – Il ritorno dello Jedi (cine-concerto)

DOMENICA 22 MARZO

Ore 15 – Auditorium Conciliazione

Star Wars – Il ritorno dello Jedi (cine-concerto)

Qui i biglietti

Ore 19.30 – Auditorium Conciliazione

Star Wars – Il ritorno dello Jedi (cine-concerto)

ROMA FILM MUSIC FESTIVAL

www.romafmf.com – https://www.orchestraitalianadelcinema.it/

BIGLIETTERIA

boxoffice@romafmf.com – https://www.ticketone.it/artist/roma-film-music-festival/

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Auditorium Conciliazione – Via della Conciliazione 4, 00193 Roma

www.auditoriumconciliazione.it

Forum Theatre e Forum Studios – Piazza Euclide, 34, 00197 Roma

www.forumstudios.it

Teatro Lirico Giorgio Gaber – Via Larga, 14, 20122 Milano

www.teatroliricogiorgiogaber.it